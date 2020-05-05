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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T18:03
https://ria.ru/20200505/1570996425.html
Эксперт оценил сообщения о создании российского аналога Zoom
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569573200_0:192:2959:1856_1036x0_80_0_0_00a1fd3d5dc87c66ac67eee424c1895d.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил сообщения о создании российского аналога Zoom

18:03 05.05.2020
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© AFP 2020 / Olivier DoulieryЛоготип Zoom APP
Логотип Zoom APP
© AFP 2020 / Olivier Douliery
Логотип Zoom APP
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российский аналог платформ для видеосвязи может быть запущен в короткие сроки, если он создается на основе уже действующих программ, присутствующих в реестре российского ПО, заявил РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство апробирует отечественный аналог Zoom и Skype. Программа, по его словам, будет представлять собой закрытую систему, что позволит избежать утечек персональных данных.
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Нервы, сбои, порно: особенности дистанционного обучения в РоссииКогда пришло время самоизолироваться, школьников и студентов в России сначала отправили на каникулы, но потом все же снова усадили за парты. Правда, за виртуальные. К такой резкой перестройке система образования оказалась не вполне готова.
По словам Лифшица, за короткий срок до 1 сентября разработать, протестировать и внедрить полноценный импортозамещенный аналог Zoom сложно.
"Насколько можно понять из слов Кравцова, ПО уже существует и теперь только апробируется. Следовательно, уже взят какой-то готовый вариант из существующих. Скорее всего, спешно адаптируется одна из таких программ, которые присутствуют в реестре российского ПО", - полагает он.
Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии коронавируса и мер по строгой самоизоляции, принятых правительствами десятков стран: приложением пользуются уже более 300 миллионов человек. Однако в адрес Zoom поступает все больше критики из-за проблем с безопасностью: пользователи жаловались на передачу их данных в Facebook, на утечки видеозаписей и личной контактной информации. Zoom стал ответчиком по иску о нарушении приватности пользователей в США.
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В апреле руководитель группы исследования киберпреступности Group-IB Дмитрий Шестаков сообщил РИА Новости, что компания обнаружила на трех "андеграундных" площадках объявления о продаже более чем 4 тысяч учетных записей пользователей Zoom, в том числе 31 аккаунт принадлежит пользователям с почтовым адресом в домене ".ru". Правда, проверить, действительно ли эти учетные данные принадлежат пользователям Zoom, невозможно, оговорился эксперт.
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Распространение нового коронавирусаZOOMКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕвгений ЛифшицСергей КравцовSkypeТехнологии
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