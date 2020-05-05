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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T18:02
https://ria.ru/20200505/1570996369.html
Боррель отметил важность борьбы с фейками во время пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/153066/07/1530660775_0:0:4472:2516_1036x0_80_0_0_1ebae6667a31ebe1948da51b3faa19a6.jpg
РИА Новости

Боррель отметил важность борьбы с фейками во время пандемии

18:02 05.05.2020
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© AP Photo / Francisco SecoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости, Мария Князева. Ложная информация во время пандемии нового коронавируса может ставить под угрозу жизни людей, поэтому крайне важно решительно бороться с дезинформацией, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Вводящая в заблуждение или ложная информация может ставить под угрозу жизни. Поэтому крайне важно решительно противодействовать дезинформации с помощью оповещений, которые будут прозрачными, своевременными и основанными на фактах", - написал он.
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5 мая, 15:14Распространение нового коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жозеп БоррельВ мире
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