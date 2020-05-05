Боррель отметил важность борьбы с фейками во время пандемии

БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости, Мария Князева. Ложная информация во время пандемии нового коронавируса может ставить под угрозу жизни людей, поэтому крайне важно решительно бороться с дезинформацией, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Вводящая в заблуждение или ложная информация может ставить под угрозу жизни. Поэтому крайне важно решительно противодействовать дезинформации с помощью оповещений, которые будут прозрачными, своевременными и основанными на фактах", - написал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.