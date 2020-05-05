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2020-05-05T17:35
https://ria.ru/20200505/1570995435.html
В Китае назвали сроки строительства орбитальной космической станции
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РИА Новости

В Китае назвали сроки строительства орбитальной космической станции

17:35 05.05.2020
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© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс МС-13" пристыкованный к Международной космической станции пролетает над Йеменом
Грузовой корабль Прогресс МС-13 пристыкованный к Международной космической станции пролетает над Йеменом
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Строительство китайской орбитальной космической станции планируется завершить примерно к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий, заявил на пресс-конференции во вторник помощник руководителя канцелярии Программы пилотируемых полетов КНР Цзи Цимин.
"Завершить строительство китайской космической станции планируется к 2022 году, для этого планируется осуществить в общей сложности 12 миссий", - заявил Цзи Цимин.
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По его словам, после успешного пуска во вторник ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" с прототипом нового пилотируемого корабля, планируется вывести на орбиту базовый модуль станции "Тяньхэ", а также два экспериментальных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", которые и станут основой будущей станции.
За это время планируется также осуществить запуски четырех пилотируемых космических кораблей "Шэньчжоу" и четырех грузовых кораблей "Тяньчжоу".
Китай во вторник успешно осуществил первый пуск своей новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с прототипом пилотируемого космического корабля нового поколения. Пуск состоялся в 18.00 по местному времени (13.00 мск) со стартового комплекса LC-101 космодрома Вэньчан на острове Хайнань. На борту ракеты находились прототип пилотируемого космического корабля и прототип грузовой возвращаемой капсулы. После 488 секунд полета полезная нагрузка отделилась от ракеты и вышла на заданную орбиту, миссия была признана успешной.
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Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" со стартовой массой 849 тонн достигает 53,7 метра в высоту и 5 метров в диаметре, она является одной из модификаций самой мощной на данный момент китайской ракеты "Чанчжэн-5". Ракета оснащена четырьмя стартовыми ускорителями диаметром 3,35 метра каждый. На низкую околоземную орбиту она может доставить до 22 тонн полезной нагрузки.
"Чанчжэн-5" является основой всех ближайших амбициозных космических миссий Китая. Во-первых, она должна будет доставить на Луну зонд "Чанъэ-5" для сбора образцов лунного грунта, после чего зонд должен вернуться на Землю. Второй миссией станет запуск первого китайского марсохода на поверхность "красной планеты", а третьей - вывод на орбиту базового модуля для строительства китайской космической станции.
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