В Китае назвали сроки строительства орбитальной космической станции

ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Строительство китайской орбитальной космической станции планируется завершить примерно к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий, заявил на пресс-конференции во вторник помощник руководителя канцелярии Программы пилотируемых полетов КНР Цзи Цимин.

"Завершить строительство китайской космической станции планируется к 2022 году, для этого планируется осуществить в общей сложности 12 миссий", - заявил Цзи Цимин.

По его словам, после успешного пуска во вторник ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" с прототипом нового пилотируемого корабля, планируется вывести на орбиту базовый модуль станции "Тяньхэ", а также два экспериментальных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", которые и станут основой будущей станции.

За это время планируется также осуществить запуски четырех пилотируемых космических кораблей "Шэньчжоу" и четырех грузовых кораблей "Тяньчжоу".

Китай во вторник успешно осуществил первый пуск своей новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с прототипом пилотируемого космического корабля нового поколения. Пуск состоялся в 18.00 по местному времени (13.00 мск) со стартового комплекса LC-101 космодрома Вэньчан на острове Хайнань . На борту ракеты находились прототип пилотируемого космического корабля и прототип грузовой возвращаемой капсулы. После 488 секунд полета полезная нагрузка отделилась от ракеты и вышла на заданную орбиту, миссия была признана успешной.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" со стартовой массой 849 тонн достигает 53,7 метра в высоту и 5 метров в диаметре, она является одной из модификаций самой мощной на данный момент китайской ракеты "Чанчжэн-5". Ракета оснащена четырьмя стартовыми ускорителями диаметром 3,35 метра каждый. На низкую околоземную орбиту она может доставить до 22 тонн полезной нагрузки.