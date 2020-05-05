В Британии и США зафиксировали кибератаки на медицинские организации

ЛОНДОН, 5 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры зафиксировали британские и американские спецслужбы, говорится в совместном заявлении Национального центра по кибербезопасности Великобритании (NCSC) и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США.
"Британия и США обнаружили в киберсреде вредоносные кампании, направленные на организации, задействованные в борьбе с коронавирусом. Сегодня были опубликованы рекомендации для международных медицинских организаций, согласно которым всем их сотрудникам рекомендовано сменить личные пароли (на доступ к компьютерной технике) ... и перейти на двухфакторную аутентификацию для снижения угрозы", - говорится в заявлении.
Злоумышленники, по данным спецслужб, пользуются технологией подборки часто употребляемых или не достаточно сложных паролей к учетным записям сотрудников медструктур.
"NCSC и CISA стали свидетелями широкомасштабных действий по подбору паролей в организациях по управлению здравоохранением и исследовательских центрах. Группы злоумышленников настойчиво атаковали эти организации с целью кражи массивов с персональной информацией, интеллектуальной собственности и разведданных, связанных с национальными приоритетами", - говорится в заявлении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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