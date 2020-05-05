В Британии и США зафиксировали кибератаки на медицинские организации

Злоумышленники, по данным спецслужб, пользуются технологией подборки часто употребляемых или не достаточно сложных паролей к учетным записям сотрудников медструктур.

"NCSC и CISA стали свидетелями широкомасштабных действий по подбору паролей в организациях по управлению здравоохранением и исследовательских центрах. Группы злоумышленников настойчиво атаковали эти организации с целью кражи массивов с персональной информацией, интеллектуальной собственности и разведданных, связанных с национальными приоритетами", - говорится в заявлении.