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Вологодская область
2020-05-05T16:44
https://ria.ru/20200505/1570993758.html
На Вологодчине расширили список получателей надбавок за борьбу с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2723:1533_1036x0_80_0_0_6167845d5a93af53b460a618a25c1f65.jpg
РИА Новости

На Вологодчине расширили список получателей надбавок за борьбу с COVID-19

16:44 05.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра в Коммунарке
Медики карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ВОЛОГДА, 5 мая - РИА Новости. Власти Вологодской области расширили список медицинских работников, которые получат выплаты из областного бюджета за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.
"При распределении региональных выплат мы в первую очередь ориентировались на те категории работников, которые не получают дополнительную поддержку из федерального бюджета. В медицине нет главных и второстепенных ролей: врачи, фельдшеры, медсестры, лаборанты - все они работают для достижения общей цели"-, цитирует пресс-служба главу региона Олега Кувшинникова.
К врачам, непосредственно работающим с пациентами с коронавирусом, добавили фельдшеров, лаборантов, эпидемиологов, медсестер младший медицинский персонал и судебно-медицинские эксперты, которые участвуют в исследовании тел погибших от коронавирусной инфекции.
В сообщении говорится, что областные выплаты попадут уже в апрельскую зарплату и будет выплачиваться минимум три месяца. После этого, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, будет принято решение о возможном продлении выплат.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Вологодская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вологодская областьОлег КувшинниковОбщество
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