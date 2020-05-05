На Вологодчине расширили список получателей надбавок за борьбу с COVID-19

ВОЛОГДА, 5 мая - РИА Новости. Власти Вологодской области расширили список медицинских работников, которые получат выплаты из областного бюджета за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.
"При распределении региональных выплат мы в первую очередь ориентировались на те категории работников, которые не получают дополнительную поддержку из федерального бюджета. В медицине нет главных и второстепенных ролей: врачи, фельдшеры, медсестры, лаборанты - все они работают для достижения общей цели"-, цитирует пресс-служба главу региона Олега Кувшинникова.
К врачам, непосредственно работающим с пациентами с коронавирусом, добавили фельдшеров, лаборантов, эпидемиологов, медсестер младший медицинский персонал и судебно-медицинские эксперты, которые участвуют в исследовании тел погибших от коронавирусной инфекции.
В сообщении говорится, что областные выплаты попадут уже в апрельскую зарплату и будет выплачиваться минимум три месяца. После этого, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, будет принято решение о возможном продлении выплат.
В сообщении говорится, что областные выплаты попадут уже в апрельскую зарплату и будет выплачиваться минимум три месяца. После этого, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, будет принято решение о возможном продлении выплат.
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