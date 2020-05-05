2020-05-05T16:31
2020-05-05T16:31
https://ria.ru/20200505/1570993176.html
75 лет освобождению концлагеря Маутхаузен: воспоминание Анны Хакль
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570993070_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_8e49bce98447e6c2df88166a4cc0df44.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
75 лет освобождению концлагеря Маутхаузен: воспоминание Анны Хакль
75 лет назад были освобождены пленники концлагеря Маутхаузен.
2020-05-05T16:31
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=15752535&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570993070_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_48c68f8de9d148a20012537f72022993.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570993070_107:0:587:360_1200x0_80_0_0_3d8a35d50ff9744f6c31eb05c261bfbd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570993070_167:0:527:360_1200x0_80_0_0_456571e15ea01f32fd04dea1170df0e3.jpg
PT0M39S
75 лет освобождению концлагеря Маутхаузен: воспоминание Анны Хакль
75 лет назад были освобождены пленники концлагеря Маутхаузен.
За три месяца до освобождения из блока смерти сбежали 500 советских военнопленных. Рискуя жизнью, австрийская семья Лантаглер спасла двух офицеров. Единственная оставшаяся в живых очевидица тех событий Анна Хакль вспоминает о трогательной встрече своей матери Марии Лантаглер с матерью одного из спасенных офицеров.