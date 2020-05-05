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2020-05-05T16:31
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75 лет освобождению концлагеря Маутхаузен: воспоминание Анны Хакль
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РИА Новости
75 лет освобождению концлагеря Маутхаузен: воспоминание Анны Хакль
75 лет назад были освобождены пленники концлагеря Маутхаузен.
2020-05-05T16:31
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=15752535&type=mp4
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75 лет освобождению концлагеря Маутхаузен: воспоминание Анны Хакль

16:31 05.05.2020
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75 лет назад были освобождены пленники концлагеря Маутхаузен.
За три месяца до освобождения из блока смерти сбежали 500 советских военнопленных. Рискуя жизнью, австрийская семья Лантаглер спасла двух офицеров. Единственная оставшаяся в живых очевидица тех событий Анна Хакль вспоминает о трогательной встрече своей матери Марии Лантаглер с матерью одного из спасенных офицеров.
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