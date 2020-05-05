75 лет освобождению концлагеря Маутхаузен: воспоминание Анны Хакль

За три месяца до освобождения из блока смерти сбежали 500 советских военнопленных. Рискуя жизнью, австрийская семья Лантаглер спасла двух офицеров. Единственная оставшаяся в живых очевидица тех событий Анна Хакль вспоминает о трогательной встрече своей матери Марии Лантаглер с матерью одного из спасенных офицеров.