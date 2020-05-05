Чуркин: пересечение границы с КНР через МАПП "Забайкальск" ограничено

"С 4 мая КНР ввела дополнительные ограничительные меры по движению грузового автомобильного транспорта через МАПП "Забайкальск". По новым ограничениям пропускать будут только машины, которые везут медицинский груз и гуманитарную помощь, а также овощи. Никакие другие транспортные средства на территорию Китая пропускаться не будут", - привели в пресс-службе краевого правительства слова Чуркина.