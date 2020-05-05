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Забайкальский край
2020-05-05T13:06
https://ria.ru/20200505/1570985128.html
Чуркин: пересечение границы с КНР через МАПП "Забайкальск" ограничено
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570984820_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_d6865b82a5f1d634ede064a31ec414a0.jpg
РИА Новости

Чуркин: пересечение границы с КНР через МАПП "Забайкальск" ограничено

13:06 05.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией. Архивное фото
ЧИТА, 5 мая - РИА Новости. Китайская сторона с понедельника ввела дополнительные ограничения на перечесение грузовым автотранспортом границы с КНР через пункт пропуска "Забайкальск", сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.
"С 4 мая КНР ввела дополнительные ограничительные меры по движению грузового автомобильного транспорта через МАПП "Забайкальск". По новым ограничениям пропускать будут только машины, которые везут медицинский груз и гуманитарную помощь, а также овощи. Никакие другие транспортные средства на территорию Китая пропускаться не будут", - привели в пресс-службе краевого правительства слова Чуркина.
Срок введения ограничительных мер пока не определен. Как отмечается в сообщении, к настоящему времени у границы с Китаем скопилась очередь из порядка 400 машин.
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