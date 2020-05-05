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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T12:55
https://ria.ru/20200505/1570984421.html
Захарова рассказала о работе МИД в условиях пандемии COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570771707_0:0:2926:1646_1036x0_80_0_0_c297abdf408ea5de3ddb68dea66ac6f1.jpg
РИА Новости

Захарова рассказала о работе МИД в условиях пандемии COVID-19

12:55 05.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сотрудники министерства иностранных дел России в условиях пандемии COVID-19 работают практически круглосуточно, включая персонал, переведенный на удаленный режим работы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы работаем в принципе, мне кажется, круглосуточно. У нас на работе были приняты меры по сокращению, так сказать, состава работающих непосредственно на Смоленке (главное здание МИД РФ на Смоленской площади - ред.) за счет перевода на удаленку. Но те, кто находится на удаленке, все работают, и работаем, еще раз говорю, практически круглосуточно. Это знают те, с кем мы работаем, это знают те граждане, которые находятся там (за границей), и они знают это очень хорошо, потому что находимся с ними на связи постоянно", - сказала Захарова в эфире youtube-канала "Изолента live".
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВОЗМоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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