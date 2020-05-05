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Ликвидация возгорания на борту самолета в аэропорту Шереметьево
ЧП в Шереметьево
2020-05-05T15:14
https://ria.ru/20200505/1570983694.html
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
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РИА Новости

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

13:18 05.05.2020 (обновлено: 15:14 05.05.2020)
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© РИА Новости / СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на месте ЧП в аэропорту Шереметьево
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на месте ЧП в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / СК РФ
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в прошлом мае на взлетной полосе в столичном аэропорту Шереметьево, в интервью изданию "Лента.ру" рассказал свою версию трагедии.
По мнению Евдокимова, авария произошла из-за того, что борт — в частности, конструкция шасси — не соответствовал "нормам летной годности". Таким образом, если бы компания-производитель доработала самолет, то подобных инцидентов не возникало бы, риск упал бы до минимума, а безопасность в целом была бы на должном уровне.
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При этом Евдокимов отметил, что случаи, когда шасси SSJ-100 повреждали стенку топливного бака, уже были в 2008 и 2018 годах, однако Министерство промышленности и торговли эту неоднократно повторяющуюся проблему, по его словам, не видит.
Пилот также попросил прощения у родственников пассажиров, погибших в результате аварии, и подчеркнул, что делал все возможное, чтобы избежать трагедии.
"Я не отступлюсь, и чего бы мне это ни стоило, <...> продолжу добиваться установления истинных и достоверных причин, способствовавших наступлению трагических последствий, ведь от этого зависят жизнь и здоровье людей, продолжающих летать на Superjet", — добавил Евдокимов.
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Катастрофа SSJ-100 в Шереметьево

Superjet, принадлежащий авиакомпании "Аэрофлот", 5 мая 2019 года вылетел из Москвы в Мурманск. Через 28 минут после взлета экипаж принял решение экстренно вернуться из-за технических неполадок. В результате самолет совершил жесткую посадку на ВВП со второй попытки, у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту лайнера. Выжили четыре члена экипажа и 33 пассажира. Как ранее заявлял руководитель главного управления криминалистики СК, генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис, большинство людей скончались от дыма и огня, так и не успев отстегнуть ремни безопасности, а не от удара.
В апреле этого года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Ведомство установило, что капитан воздушного судна Денис Евдокимов при возвращении в аэропорт вылета совершил грубую посадку. Впоследствии его действия, нарушившие установленные правила, привели к тому, что SSJ100 загорелся.
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Химкинский городской суд Московской области.
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ЧП в ШереметьевоSukhoi SuperjetАэрофлотСледственный комитет России (СК РФ)МоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
Популярные комментарии
Я этому пилоту верю на 100%. Не исправность самолёта, повторяющаяся многократно и по сей день. Не надо винить крайнего. Нашли козла отпущения. Пусть судят чинушь,которые запустили неисправный самолёт!!!
5 мая, 13:52
Evita Duarte
1750003459
Как удобно, свои ошибки списывать на самолет. Виноват - имей мужество признать это.
5 мая, 13:48
Q
1500075105
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