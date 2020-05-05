Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в прошлом мае на взлетной полосе в столичном аэропорту Шереметьево , в интервью изданию "Лента.ру" рассказал свою версию трагедии.

По мнению Евдокимова, авария произошла из-за того, что борт — в частности, конструкция шасси — не соответствовал "нормам летной годности". Таким образом, если бы компания-производитель доработала самолет, то подобных инцидентов не возникало бы, риск упал бы до минимума, а безопасность в целом была бы на должном уровне.

При этом Евдокимов отметил, что случаи, когда шасси SSJ-100 повреждали стенку топливного бака, уже были в 2008 и 2018 годах, однако Министерство промышленности и торговли эту неоднократно повторяющуюся проблему, по его словам, не видит.

Пилот также попросил прощения у родственников пассажиров, погибших в результате аварии, и подчеркнул, что делал все возможное, чтобы избежать трагедии.

"Я не отступлюсь, и чего бы мне это ни стоило, <...> продолжу добиваться установления истинных и достоверных причин, способствовавших наступлению трагических последствий, ведь от этого зависят жизнь и здоровье людей, продолжающих летать на Superjet", — добавил Евдокимов.

Катастрофа SSJ-100 в Шереметьево

Superjet, принадлежащий авиакомпании " Аэрофлот ", 5 мая 2019 года вылетел из Москвы Мурманск . Через 28 минут после взлета экипаж принял решение экстренно вернуться из-за технических неполадок. В результате самолет совершил жесткую посадку на ВВП со второй попытки, у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту лайнера. Выжили четыре члена экипажа и 33 пассажира. Как ранее заявлял руководитель главного управления криминалистики СК, генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис, большинство людей скончались от дыма и огня, так и не успев отстегнуть ремни безопасности, а не от удара.

В апреле этого года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Ведомство установило, что капитан воздушного судна Денис Евдокимов при возвращении в аэропорт вылета совершил грубую посадку. Впоследствии его действия, нарушившие установленные правила, привели к тому, что SSJ100 загорелся.