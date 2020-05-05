Задержанные участники протестов в Гонконге пожаловались на пытки и побои

Свое заявление они сделали в записанном видеообращении, которое транслировалось во время пресс-конференции, организованной одним из основателей партии Demosisto, антиправительственным активистом Джошуа Вонгом.
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Молодые люди, лица которых были скрыты, сообщили, что тюремные надзиратели отводили их в места, где не было камер наблюдения, и там били локтями, дубинками, деревянными палками и металлическими линейками.
Они рассказали, что однажды охранники застали их, когда они пели гимн антиправительственного протестного движения Glory to Hong Kong, после чего их отвели туда, где нет камер, и стали бить руками по лицу, а после того как охранники устали, молодым людям было приказано бить по лицу самих себя.
Также молодые люди заявили, что их заставляли считать вслух и кричать "спасибо, сэр" в то время как сотрудники исправительного учреждения били их по рукам и ногам.
Джошуа Вонг, который ранее также отбывал заключение за участие в протестах и жаловался на плохое обращение в тюрьме, заявил, что доказать эти нарушения без записей с камер наблюдения будет крайне сложно, и охранники прекрасно знают, что легко могут избежать наказания за жестокое обращение с осужденными.
Он также заявил, что они могут направить жалобу в ООН за нарушение прав человека.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.
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