Задержанные участники протестов в Гонконге пожаловались на пытки и побои

ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Три задержанных участника антиправительственных протестов в Три задержанных участника антиправительственных протестов в Гонконге в прошлом году рассказали, что подверглись насилию и пыткам в тюрьме, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.

Свое заявление они сделали в записанном видеообращении, которое транслировалось во время пресс-конференции, организованной одним из основателей партии Demosisto, антиправительственным активистом Джошуа Вонгом

Молодые люди, лица которых были скрыты, сообщили, что тюремные надзиратели отводили их в места, где не было камер наблюдения, и там били локтями, дубинками, деревянными палками и металлическими линейками.

Они рассказали, что однажды охранники застали их, когда они пели гимн антиправительственного протестного движения Glory to Hong Kong, после чего их отвели туда, где нет камер, и стали бить руками по лицу, а после того как охранники устали, молодым людям было приказано бить по лицу самих себя.

Также молодые люди заявили, что их заставляли считать вслух и кричать "спасибо, сэр" в то время как сотрудники исправительного учреждения били их по рукам и ногам.

Джошуа Вонг, который ранее также отбывал заключение за участие в протестах и жаловался на плохое обращение в тюрьме, заявил, что доказать эти нарушения без записей с камер наблюдения будет крайне сложно, и охранники прекрасно знают, что легко могут избежать наказания за жестокое обращение с осужденными.

Он также заявил, что они могут направить жалобу в ООН за нарушение прав человека.