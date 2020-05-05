Названы два сценария роста безработицы в России

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сейчас Россия находится в самом начале роста безработицы на фоне экономических последствий эпидемии коронавируса. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве Сейчас Россия находится в самом начале роста безработицы на фоне экономических последствий эпидемии коронавируса. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов в интервью " Российской газете ".

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.

"Оптимистичный прогноз: количество безработных к концу года вырастет где-то на полтора миллиона человек, до пяти миллионов. Это около 7,3 процента. (Пессимистичный. — Прим. ред.) — безработица может достигнуть семи миллионов человек, 10,5 процента", — считает Сафонов.

Профессор прогнозирует, что в стране будет реализован оптимистичный сценарий. Этому поспособствует ряд факторов.

"Большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска", — отмечает эксперт.

Сафонов утверждает, что в первую очередь оптимизация пойдет по пути снижения заработной платы.

"Островком стабильности останется бюджетная сфера. Это заработные платы врачей, учителей, многочисленных работников, которые заняты "в бюджете". А это 14 миллионов человек", — заключил профессор.

В России COVID-19 диагностировали у 145 286 человек, из них 1356 погибли, более 18 тысяч вылечились. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч из них скончались.