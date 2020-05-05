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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T15:03
https://ria.ru/20200505/1570973322.html
Названы два сценария роста безработицы в России
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РИА Новости

Названы два сценария роста безработицы в России

06:56 05.05.2020 (обновлено: 15:03 05.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровЦентр занятости населения
Центр занятости населения
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сейчас Россия находится в самом начале роста безработицы на фоне экономических последствий эпидемии коронавируса. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов в интервью "Российской газете".
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.

"Оптимистичный прогноз: количество безработных к концу года вырастет где-то на полтора миллиона человек, до пяти миллионов. Это около 7,3 процента. (Пессимистичный. — Прим. ред.) — безработица может достигнуть семи миллионов человек, 10,5 процента", — считает Сафонов.

Профессор прогнозирует, что в стране будет реализован оптимистичный сценарий. Этому поспособствует ряд факторов.
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"Большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска", — отмечает эксперт.
Сафонов утверждает, что в первую очередь оптимизация пойдет по пути снижения заработной платы.

"Островком стабильности останется бюджетная сфера. Это заработные платы врачей, учителей, многочисленных работников, которые заняты "в бюджете". А это 14 миллионов человек", — заключил профессор.

В России COVID-19 диагностировали у 145 286 человек, из них 1356 погибли, более 18 тысяч вылечились. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч из них скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр СафоновЗдоровье - ОбществоЭкономика
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