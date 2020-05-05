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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-06T01:05
https://ria.ru/20200505/1570971589.html
Первые за неделю торги нефтью закрылись уверенным ростом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570170112_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_329b039ae27b02eecd257cef76e7af57.jpg
РИА Новости

Первые за неделю торги нефтью закрылись уверенным ростом

02:03 05.05.2020 (обновлено: 01:05 06.05.2020)
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© REUTERS / Aly SongЛюди в защитных масках проезжают на эскалаторе мимо табло с индексами Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж
Люди в защитных масках проезжают на эскалаторе мимо табло с индексами Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж
© REUTERS / Aly Song
Люди в защитных масках проезжают на эскалаторе мимо табло с индексами Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Первые за новую рабочую неделю торги нефтью закрылись уверенным ростом, свидетельствуют данные торговых площадок.
Июльский фьючерс на Brent вырос на 8,35% — до 28,02 доллара за баррель.
Июньский фьючерс WTI подорожал на 14,82% — до 21,38 доллара.

Ситуация с ценами на нефть

В начале марта нефтяные котировки резко обрушились на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В результате цены упали более чем в два раза.
Табло обменника на одной из улиц в Москве
4 мая, 10:51Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курсы доллара и евро выросли более чем на полтора рубля 
Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. В итоге 12 апреля страны — члены организации договорились об уменьшении объемов добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.
Однако, по данным Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+, которое вступило в силу первого мая, не способно компенсировать падение спроса в мире. Эксперты отмечают, что объема сокращения добычи может быть недостаточно с учетом сократившегося из-за пандемии спроса: снижение оценивают примерно в 30 миллионов баррелей в сутки.
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