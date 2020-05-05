Первые за неделю торги нефтью закрылись уверенным ростом

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Первые за новую рабочую неделю торги нефтью закрылись уверенным ростом, свидетельствуют данные торговых площадок.
Июльский фьючерс на Brent вырос на 8,35% — до 28,02 доллара за баррель.
Июньский фьючерс WTI подорожал на 14,82% — до 21,38 доллара.
Ситуация с ценами на нефть
В начале марта нефтяные котировки резко обрушились на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В результате цены упали более чем в два раза.
Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. В итоге 12 апреля страны — члены организации договорились об уменьшении объемов добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.
Однако, по данным Международного энергетического агентства, соглашение ОПЕК+, которое вступило в силу первого мая, не способно компенсировать падение спроса в мире. Эксперты отмечают, что объема сокращения добычи может быть недостаточно с учетом сократившегося из-за пандемии спроса: снижение оценивают примерно в 30 миллионов баррелей в сутки.