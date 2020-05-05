Первые за неделю торги нефтью закрылись уверенным ростом

Ситуация с ценами на нефть

Курсы доллара и евро выросли более чем на полтора рубля

Курсы доллара и евро выросли более чем на полтора рубля

Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. В итоге 12 апреля страны — члены организации договорились об уменьшении объемов добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.