Подкаст "Это надолго": может ли карантин испортить детский иммунитет

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Это надолго Подкаст "Это надолго": может ли карантин испортить детский иммунитет

Почему дети почти не болеют коронавирусом? А если у ребёнка частые простуды и аллергия, он в зоне риска? Как самоизоляция и постоянная дезинфекция рук ударят по иммунитету детей? И как потом восстановить их здоровье? Что делать, если по графику — плановая прививка? Отвечаем с точки зрения доказательной медицины.