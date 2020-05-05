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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2020-05-05T11:00
https://ria.ru/20200505/1570825757.html
Подкаст "Это надолго": может ли карантин испортить детский иммунитет
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570825293_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_04220d051eb9ad4b9cf5941acb1b9e77.jpg
РИА Новости

Подкаст "Это надолго": может ли карантин испортить детский иммунитет

11:00 05.05.2020
11030
Это надолго
Подкаст "Это надолго": может ли карантин испортить детский иммунитет
5 мая, 11:00
Почему дети почти не болеют коронавирусом? А если у ребёнка частые простуды и аллергия, он в зоне риска? Как самоизоляция и постоянная дезинфекция рук ударят по иммунитету детей? И как потом восстановить их здоровье? Что делать, если по графику — плановая прививка? Отвечаем с точки зрения доказательной медицины.
Вместе с проектом "Family Tree" разбираемся, как отразится на здоровье детей вся эта ситуация с коронавирусом, и как долго потом родителям придётся пожинать плоды самоизоляции.
За последний месяц каждый успел либо стать "экспертом" по COVID-19, либо услышать десятки мнений таких "экспертов". Чем верить родительским чатикам, лучше один раз спросить специалиста. Что мы и делаем. В этом эпизоде Лина говорит с педиатром, пульмонологом и сторонницей доказательной медицины Еленой Орловой.
Почему дети много болеют, рассказывает педиатр Суламифь Вольфсон.
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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