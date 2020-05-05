Подкаст "Это надолго": может ли карантин испортить детский иммунитет

Вместе с проектом "Family Tree" разбираемся, как отразится на здоровье детей вся эта ситуация с коронавирусом, и как долго потом родителям придётся пожинать плоды самоизоляции.
За последний месяц каждый успел либо стать "экспертом" по COVID-19, либо услышать десятки мнений таких "экспертов". Чем верить родительским чатикам, лучше один раз спросить специалиста. Что мы и делаем. В этом эпизоде Лина говорит с педиатром, пульмонологом и сторонницей доказательной медицины Еленой Орловой.
Почему дети много болеют, рассказывает педиатр Суламифь Вольфсон.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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