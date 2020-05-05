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Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.
2020-05-05T14:00
https://ria.ru/20200505/1570820329.html
Спасители и палачи. Как работала медицинская служба ГУЛАГа
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570820235_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_b59a2a7a4f738cd2a7b727ff50f6ded1.jpg
РИА Новости

Спасители и палачи. Как работала медицинская служба ГУЛАГа

14:00 05.05.2020
1590
Истории.doc
Спасители и палачи. Как работала медицинская служба ГУЛАГа
5 мая, 14:00
Положение лагерного врача было двойственным. Самая гуманная по своей сути профессия служила самой антигуманной системе – тюремной. Жизнь заключённого напрямую зависела от решения врачей. Именно он мог отправить ещё живого человека в барак для смертников или спасти в лазарете от лагерного произвола.
Санитарный отдел появился в структуре ГУЛАГа в 1930-м. После этого в каждом лагере возникла своя медчасть. Лечили не только высокое начальство и лагерных работников, но и заключённых.
За годы ГУЛАГа медицинскую помощь получили около 20 миллионов человек. Но в то же время, по официальным данным, в лагерях, колониях и тюрьмах погибло более двух миллионов заключённых. Они умирали от голода, изнурительного труда и антисанитарии.
Как работала медицинская служба ГУЛАГа – в воспоминаниях врачей и бывших узников сталинских лагерей.
Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа.
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Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
Голос эпизода Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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Истории.docПодкаст
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