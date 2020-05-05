Вооруженное восстание против гитлеровских оккупантов в Праге (1945)

В период немецкой оккупации территория Чехии входила в марионеточное образование под названием "протекторат Богемии и Моравии". Протекторат играл для Третьего рейха важную роль: каждый третий немецкий танк, каждый четвертый грузовик ВС Германии и каждый второй пулемет изготавливались промышленностью протектората. В годы войны сопротивление со стороны чехов и словаков было минимальным. Активизация произошла только после появления советских и американских сил вблизи чешских границ.
1-3 мая 1945 года при приближении к Праге американских (с запада) и советских (с востока) войск в ряде небольших городов, расположенных в ее окрестностях, произошли выступления против оккупантов.
5 мая восстание началось в Праге, которая была в то время столицей протектората Богемии и Моравии. Возглавили его Чешский национальный совет (ЧНС), образованный в апреле 1945 года из представителей всех основных групп Движения Сопротивления, и компартия Чехословакии.
Днем ранее, 4 мая 1945 года, чешское правительство протектората во главе с президентом Эмилем Гахой завершило переговоры о передаче власти ЧНС под руководством профессора Альберта Пражака. ЧНС должен был подготовить всеобщие выборы в послевоенное правительство. Чешское правительство издало указ об отмене официального немецкого языка.
В ночь на 5 мая в Праге стало известно о взятии Красной армией Берлина. Утром Рихард Бинерт – премьер-министр правительства Эмиля Гахи – по пражскому радио передал заявление о ликвидации протектората и начале всеобщего восстания. Он призвал чешские войска и полицию присоединиться к восставшим, а германские воинские части капитулировать.
Вооруженное выступление в Праге готовили несколько обособленных центров Сопротивления. Основной военной силой была подпольная комендатура "Бартош", подчинявшаяся генералу Карелу Кутлвашру. Ее отряды были сформированы из офицеров бывшей чехословацкой армии, а также чешских служащих военизированных структур протектората – жандармерии, городской полиции, пожарных.
Германский гарнизон Праги (комендант – генерал Рудольф Туссен) насчитывал около 10 тысяч солдат и офицеров вермахта и войск СС. На аэродроме Рузине базировались реактивные истребители Ме-262. Вокруг Праги были расквартированы танковые и моторизованные части СС общей численностью пять-шесть тысяч человек.
Восставшие (около 30 тысяч человек) захватили центральный телеграф, почтамт, электроцентраль, мосты через Влтаву, железнодорожные вокзалы со стоящими там эшелонами, в том числе немецкие бронепоезда, ряд крупных предприятий и германский штаб ПВО. Повстанцы смогли разоружить несколько небольших немецких соединений. Чешский национальный совет начал вести переговоры с имперским наместником Карлом Германом Франком и комендантом города генералом Рудольфом Туссеном. При этом Совет не настаивал на немедленной капитуляции немецких войск в окрестностях Праги. Повстанцы построили в городе до двух тысячи баррикад.
Командующий немецкой группы армий "Центр" генерал-фельдмаршал Фердинанд Шернер, рассчитывавший именно через пражский транспортный узел отступить на запад и сдаться американцам, приказал подавить восстание. Танковые части СС вне Праги тоже были выдвинуты в город.
6 мая 3-я американская армия (генерал Джордж Смит Паттон) остановилась на линии Пльзень-Ческе Будейовице-Карлсбад в 70-80 километрах от Праги, получив приказ не углубляться в Чехословакию во исполнение решений Ялтинской конференции. Войска 1-го Украинского фронта РККА (маршал Советского Союза Иван Конев) располагались еще дальше, западнее – северо-западнее Дрездена, в 130-150 километрах от Праги.
Чешский национальный совет обратился за помощью к находящейся недалеко от Праги 1-й дивизии (18 тысяч человек) Русской освободительной армии генерала Власова (РОА) во главе с генерал-майором Сергеем Буняченко. Буняченко отдал приказ своим солдатам поддержать восстание.
6 мая германские войска прорвались в центр города, захватив ратушу и мосты через Влтаву.
7 мая 1-я дивизия РОА прорвалась в центр Праги и рассекла германскую группировку на левом берегу Влтавы, а также взяла гору Петршин и район Кулишовицы, пленив около 10 тысяч германских солдат. Опасаясь негативной реакции советского командования на военный союз повстанцев с власовцами, Чешский национальный совет потребовал ухода 1-й дивизии РОА из Праги. В ночь с 7 на 8 мая все части дивизии покинули свои позиции в Праге и отступили в западном направлении.
Советское командование планировало начать Пражскую наступательную операцию 7 мая силами 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов с целью окружить войска группы армий "Центр" восточнее Праги. Однако ситуация в городе заставила маршала Конева начать действовать на день раньше. 4-я танковая армия под командованием генерал-полковника Дмитрия Лелюшенко и 3-я танковая армия под командованием генерал-полковника Павла Рыбалко форсированным маршем были брошены на Прагу.
8 мая генерал-фельдмаршал Шернер, узнав о капитуляции рейха, подписанной в Реймсе, приказал немецко-фашистским войскам оставить Прагу и отступать в американскую зону. ЧНС согласился не препятствовать им. В Праге остались около 6 тысяч человек частей СС из состава 2-й танковой дивизии "Рейх", 5-й танковой дивизии "Викинг" и находившейся на стадии формирования 44-й моторизованной дивизии "Валленштейн", которые продолжили боевые действия.
В течение ночи на 9 мая танковые армии 1-го Украинского фронта совершили 80-километровый марш. В 4 часа утра 10-й гвардейский танковый корпус 4-й гвардейской танковой армии первым вступил в Прагу. Вслед за ним к городу вышел 9-й механизированный корпус 3-й гвардейской танковой армии. Вскоре танкистов поддержали передовые части 13-й и 3-й гвардейской армий. К 10 часам советские войска при активной поддержке населения полностью очистили столицу Чехословакии от оккупантов. К 18 часам в нее вошли подвижные соединения 4-го Украинского фронта, преодолевшие в течение суток 200 километров.
В ходе восстания в Праге с 5 по 9 мая погибли более полутора тысяч чешских повстанцев, около тысячи немецких солдат и 300 власовцев. Потери советских войск в боях за Прагу и окрестности составили примерно 500 солдат и офицеров. Имелись значительные жертвы среди мирного населения.
В ознаменование одержанной победы Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль "За освобождение Праги", которой были награждены свыше 390 тысяч человек, из них более 40 тысяч чешских граждан.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников