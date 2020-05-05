Вооруженное восстание против гитлеровских оккупантов в Праге (1945)

В период немецкой оккупации территория Чехии входила в марионеточное образование под названием "протекторат Богемии и Моравии". Протекторат играл для Третьего рейха важную роль: каждый третий немецкий танк, каждый четвертый грузовик ВС Германии и каждый второй пулемет изготавливались промышленностью протектората. В годы войны сопротивление со стороны чехов и словаков было минимальным. Активизация произошла только после появления советских и американских сил вблизи чешских границ.

5 мая восстание началось в Праге, которая была в то время столицей протектората Богемии и Моравии. Возглавили его Чешский национальный совет (ЧНС), образованный в апреле 1945 года из представителей всех основных групп Движения Сопротивления, и компартия Чехословакии.

Днем ранее, 4 мая 1945 года, чешское правительство протектората во главе с президентом Эмилем Гахой завершило переговоры о передаче власти ЧНС под руководством профессора Альберта Пражака. ЧНС должен был подготовить всеобщие выборы в послевоенное правительство. Чешское правительство издало указ об отмене официального немецкого языка.

В ночь на 5 мая в Праге стало известно о взятии Красной армией Берлина. Утром Рихард Бинерт – премьер-министр правительства Эмиля Гахи – по пражскому радио передал заявление о ликвидации протектората и начале всеобщего восстания. Он призвал чешские войска и полицию присоединиться к восставшим, а германские воинские части капитулировать.

Вооруженное выступление в Праге готовили несколько обособленных центров Сопротивления. Основной военной силой была подпольная комендатура "Бартош", подчинявшаяся генералу Карелу Кутлвашру. Ее отряды были сформированы из офицеров бывшей чехословацкой армии, а также чешских служащих военизированных структур протектората – жандармерии, городской полиции, пожарных.

Германский гарнизон Праги (комендант – генерал Рудольф Туссен) насчитывал около 10 тысяч солдат и офицеров вермахта и войск СС. На аэродроме Рузине базировались реактивные истребители Ме-262. Вокруг Праги были расквартированы танковые и моторизованные части СС общей численностью пять-шесть тысяч человек.

Восставшие (около 30 тысяч человек) захватили центральный телеграф, почтамт, электроцентраль, мосты через Влтаву, железнодорожные вокзалы со стоящими там эшелонами, в том числе немецкие бронепоезда, ряд крупных предприятий и германский штаб ПВО. Повстанцы смогли разоружить несколько небольших немецких соединений. Чешский национальный совет начал вести переговоры с имперским наместником Карлом Германом Франком и комендантом города генералом Рудольфом Туссеном. При этом Совет не настаивал на немедленной капитуляции немецких войск в окрестностях Праги. Повстанцы построили в городе до двух тысячи баррикад.

Командующий немецкой группы армий "Центр" генерал-фельдмаршал Фердинанд Шернер, рассчитывавший именно через пражский транспортный узел отступить на запад и сдаться американцам, приказал подавить восстание. Танковые части СС вне Праги тоже были выдвинуты в город.

6 мая 3-я американская армия (генерал Джордж Смит Паттон) остановилась на линии Пльзень-Ческе Будейовице-Карлсбад в 70-80 километрах от Праги, получив приказ не углубляться в Чехословакию во исполнение решений Ялтинской конференции. Войска 1-го Украинского фронта РККА (маршал Советского Союза Иван Конев) располагались еще дальше, западнее – северо-западнее Дрездена, в 130-150 километрах от Праги.

Чешский национальный совет обратился за помощью к находящейся недалеко от Праги 1-й дивизии (18 тысяч человек) Русской освободительной армии генерала Власова (РОА) во главе с генерал-майором Сергеем Буняченко. Буняченко отдал приказ своим солдатам поддержать восстание.

6 мая германские войска прорвались в центр города, захватив ратушу и мосты через Влтаву.

7 мая 1-я дивизия РОА прорвалась в центр Праги и рассекла германскую группировку на левом берегу Влтавы, а также взяла гору Петршин и район Кулишовицы, пленив около 10 тысяч германских солдат. Опасаясь негативной реакции советского командования на военный союз повстанцев с власовцами, Чешский национальный совет потребовал ухода 1-й дивизии РОА из Праги. В ночь с 7 на 8 мая все части дивизии покинули свои позиции в Праге и отступили в западном направлении.

Советское командование планировало начать Пражскую наступательную операцию 7 мая силами 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов с целью окружить войска группы армий "Центр" восточнее Праги. Однако ситуация в городе заставила маршала Конева начать действовать на день раньше. 4-я танковая армия под командованием генерал-полковника Дмитрия Лелюшенко и 3-я танковая армия под командованием генерал-полковника Павла Рыбалко форсированным маршем были брошены на Прагу.

8 мая генерал-фельдмаршал Шернер, узнав о капитуляции рейха, подписанной в Реймсе, приказал немецко-фашистским войскам оставить Прагу и отступать в американскую зону. ЧНС согласился не препятствовать им. В Праге остались около 6 тысяч человек частей СС из состава 2-й танковой дивизии "Рейх", 5-й танковой дивизии "Викинг" и находившейся на стадии формирования 44-й моторизованной дивизии "Валленштейн", которые продолжили боевые действия.

В течение ночи на 9 мая танковые армии 1-го Украинского фронта совершили 80-километровый марш . В 4 часа утра 10-й гвардейский танковый корпус 4-й гвардейской танковой армии первым вступил в Прагу. Вслед за ним к городу вышел 9-й механизированный корпус 3-й гвардейской танковой армии. Вскоре танкистов поддержали передовые части 13-й и 3-й гвардейской армий. К 10 часам советские войска при активной поддержке населения полностью очистили столицу Чехословакии от оккупантов. К 18 часам в нее вошли подвижные соединения 4-го Украинского фронта, преодолевшие в течение суток 200 километров.

В ходе восстания в Праге с 5 по 9 мая погибли более полутора тысяч чешских повстанцев, около тысячи немецких солдат и 300 власовцев. Потери советских войск в боях за Прагу и окрестности составили примерно 500 солдат и офицеров. Имелись значительные жертвы среди мирного населения.

В ознаменование одержанной победы Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль "За освобождение Праги", которой были награждены свыше 390 тысяч человек, из них более 40 тысяч чешских граждан.