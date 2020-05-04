В Палестине зафиксировали восемь случаев заражения коронавирусом

ГАЗА, 4 мая - РИА Новости. Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях, сообщила в понедельник министр здравоохранения Май эль-Кела на вечернем брифинге.
"Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлены в городе Хеверон на западном берегу, общее число инфицированных достигло 532", - заявила Май эль-Кела.
Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе ранее рекомендовал палестинскому лидеру Махмуду Аббасу продлить на месяц режим чрезвычайной ситуации, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.