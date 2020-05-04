"Герои сияют ярко": международная акция в поддержку врачей

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Узнаваемые достопримечательности по всему миру изменили свою подсветку, чтобы выразить благодарность и поддержку врачам, которые борются с пандемией COVID-19. Акцию "Герои сияют ярко" организовала Всемирная федерация высотных башен.