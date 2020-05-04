Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

"Большую часть недели погоду будет определять область пониженного атмосферного давления... сегодня, 5-го и 6-го у нас будет облачная погода с прояснениями и с кратковременными дождями, в дневное время возможны грозы", - сказала Позднякова.

Она отметила, что ночи на 5-е и на 6-е будут еще довольно теплыми, плюс 10-12, по области 7-12.

"В ночь на 7-е число столицу пересечет холодный атмосферный фронт, он будет проявлять себя кратковременными дождями. Температура воздуха в ночные часы станет заметно холоднее, это плюс 6-11 градусов, и дневная температура будет в пределах 12-17 градусов. Восьмого числа погода будет без существенных осадков, ночью плюс 4-9, дневная температура 12-17", - сказала Позднякова.