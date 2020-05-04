Суд в Таллине оставил в силе запрет на въезд депутата Затулина

ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Таллинский административный суд оставил в силе запрет на въезд в Эстонию депутата Госдумы РФ Константина Затулина, поскольку он опоздал с подачей апелляции на решение суда, сообщил в понедельник портал эстонского телерадиовещания ERR.
По данным МВД республики, Затулину было запрещено въезжать в Эстонию с 28 марта 2018 по 28 марта 2023 года, депутат обжаловал это решение через год после его принятия, обратившись с жалобой в Таллинский административный суд. Как заявляет эстонское ведомство, в исковом заявлении он ходатайствовал об отмене соответствующего административного акта, а также настаивал на удалении отметки о запрете на въезд из государственного реестра данных.
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Таллинский административный суд 24 января 2020 года поддержал решение МВД о запрете на въезд, а Таллинский окружной суд 19 марта также отклонил апелляцию Затулина.
Поскольку депутат Госдумы не стал подавать кассацию в Государственный суд, то через месяц решение административного суда вступило в законную силу, сообщает ТВ.
"Административный суд посчитал, что жалоба с требованием отменить решение МВД была подана по истечению срока давности. К сегодняшнему дню все решения в рамках этой жалобы вступили в силу и дальнейшему обжалованию не подлежат", - сообщила ERR пресс-служба Таллинских административного и окружного судов.
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Эстонские власти считают, что Затулин должен был подавать жалобу через месяц после принятия решения о запрете на въезд, добавляет ERR. По информации ERR, Затулин взвешивает возможность подать на эстонское государство жалобу в Европейский суд по правам человека.
Ранее посольство России в Таллине осудило запрет депутату на въезд в Эстонию, заявив, что "рассматривает принятое эстонской стороной решение как откровенно недружественный акт, наносящий ущерб российско-эстонским отношениям и способный самым негативным образом отразиться на перспективах взаимоуважительного диалога в духе добрососедства, в пользу чего неоднократно высказывалось руководство Российской Федерации".
Ранее первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил в Парламентской ассамблее ОБСЕ о неправомерных отказах россиянам в шенгенских визах. Выступая на заседании Общего комитета по политическим вопросам и безопасности в рамках 19-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, Джабаров напомнил, в частности, что в марте 2018 года было отказано в визе и введен запрет на въезд на пять лет депутату Затулину. Он считает, что можно квалифицировать такую практику как визовой произвол, противоречащий духу и смыслу Шенгенских соглашений. По его словам, "по сути, речь идет не только о недопустимом толковании Таллином административных полномочий, но и намеренном ограничении свободы передвижения по причине политических убеждений, что, на наш взгляд, не соответствует обязательствам Эстонии в сфере защиты прав человека".