Парусник "Паллада" прибыл в Сингапур

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая – РИА Новости. Парусник "Паллада", завершая кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия победы в Великой Отечественной войне, прибыл в порт Сингапур, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуза).
"Сегодня в первой половине дня парусник "Паллада" в рамках кругосветной экспедиции прибыл в порт Сингапур. Это заключительный заход, завтра парусник возьмет курс на Владивосток. "Паллада" стоит на рейде, экипаж здоров", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, во время стоянки будут пополнены запасы топлива и продуктов питания.
"Из-за коронавируса введены ограничения, поэтому схода на берег не будет, гостей (на паруснике) тоже", - добавил он.
Впервые сразу три парусника Росрыболовства: "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн" - отправились в совместную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Фрегат "Паллада" вышел из Владивостока 1 ноября прошлого года. В декабре рейс из Калининграда начался для "Седова" и "Крузенштерна". Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные экспедиции, а барк "Крузенштерн" – трансатлантическую.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.