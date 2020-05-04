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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T09:12
https://ria.ru/20200504/1570941985.html
Эксперт оценил последствия коронавируса для российского бизнеса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569281058_0:196:2819:1783_1036x0_80_0_0_d49506de2c4941801a664e551b179131.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил последствия коронавируса для российского бизнеса

09:12 04.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗакрытые павильоны в торговом центре в Москве
Закрытые павильоны в торговом центре в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Закрытые павильоны в торговом центре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Осложнения в экономике России из-за коронавируса привели к необходимости пересмотра подходов и мер для ее развития, поэтому в "посткоронавирусную" эпоху властям нужно увеличивать число рабочих мест, по-новому взглянуть на поддержку малых и средних компаний и не снижать скорость реакции в отношениях с бизнесом, заявил РИА Новости эксперт Центра исследований проблем реальной экономики РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко.
Ранее ООН в докладе о последствиях коронавируса отметила, что "возврата к "старой нормальности" не будет". В связи с этим организация призвала все страны к активным мерам, чтобы создать "более равноправные, инклюзивные и стабильные экономики и общества, более устойчивые перед лицом пандемий, изменений климата и многих других глобальных вызовов".
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По словам Чередниченко, ограничения бизнес-активности, без которой блокировать распространение пандемии просто невозможно, показало незащищенность малого и среднего бизнеса в критической ситуации и отсутствие у него "финансовой подушки безопасности".
"Соответственно, в этой части государство предпринимает и очевидно продолжит прилагать усилия и в "поствирусной" экономике, нацеленные на стабилизацию функционирования этих сегментов бизнеса. И усилия эти можно будет увидеть как в экономической плоскости поддержки, так и в правовой", - уверен эксперт.
Скорость ответной реакции или эффективности диалога государства с бизнесом на фоне коронавируса выросла в разы и должна сохраниться в будущей "новой нормальности", также считает экономист.
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"Стабильность в работе крупного и крупнейшего бизнеса - основа не только экономического роста, но и стратегический вопрос безопасности. Но как показала пусть и краткосрочная ситуация, сбой или остановка деятельности малых и средних предприятий порождает пучок проблем: от неисполнения обязательств перед контрагентами до массовизации безработицы", - добавил эксперт.
Чередниченко полагает, что перестроение экономической политики должно сводиться не только к поддержке бизнеса, но и к увеличению числа рабочих мест в online-секторе, потому что в ближайший год люди будут стараться снижать количество массовых контактов из соображений безопасности.
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"Важный урок преподнесло теперь уже трендовое понятие "удаленка". Работа в таком формате показала свою жизнеспособность, и это также станет новой реальностью - теперь уже арендодатели на фоне прогнозируемого снижения спроса будут "драться" за арендаторов и, как следствие, привлекательность арендного бизнеса, вероятнее всего, ощутимо снизится", - прогнозирует специалист.
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