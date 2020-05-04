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2020-05-04T13:26
https://ria.ru/20200504/1570938572.html
Россия запустит первый спутник для метеонаблюдений в Арктике в конце года
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РИА Новости

Россия запустит первый спутник для метеонаблюдений в Арктике в конце года

03:03 04.05.2020 (обновлено: 13:26 04.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике
Дрейфующий ледовый лагерь Барнео в Арктике
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Запуск первого метеорологического космического аппарата "Арктика-М" планируется на конец года, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-производителя НПО имени Лавочкина Владимир Колмыков.

"В настоящее время космический аппарат "Арктика-М" номер 1 изготовлен и проходит электро-радиотехнические испытания по программе разобранного космического аппарата. В соответствии с графиком запуск запланирован в конце 2020 года", — сказал Колмыков.

В феврале источник РИА Новости сообщил, что запуск "Арктика-М" планируется на 9 декабря. Он будет проведен на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Тогда в "Роскосмосе" не стали комментировать эту информацию.
В целом планируется создать группировку таких аппаратов. В августе 2019 года в материалах "Роскосмоса" на сайте госзакупок говорилось, что запуск второго спутника "Арктика-М" отложен с 2021 на 2023 год. Колмыков подтвердил эти данные.
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"По второму космическому аппарату ведутся работы по изготовлению конструкции и бортовой аппаратуры. В соответствии с контрактом запуск космического аппарата "Арктика-М" номер 2 будет осуществлен в 2023 году", — сказал он.
По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются с российских спутников "Электро-Л".
После выведения на орбиту двух аппаратов "Арктика-М" Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.
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