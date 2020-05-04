Эксперт рассказала, чего не надо делать при выходе из изоляции

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Когда закончится Когда закончится самоизоляция , засидевшемуся дома организму предстоит привыкать даже к элементарной дороге до работы. Как вернуть физическую форму, в беседе с радио Sputnik рассказала спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова.

Начинаем с малого. Не надо сразу планировать покорить Эверест, проехать страну на велосипеде, достичь Северного полюса и так далее.

"Известен научный факт, что набираем мы физические качества в течение двух месяцев. А теряем быстрее, примерно в два раза. В физическом плане мы все просели. Сейчас самое время включить в режим дня простейшие упражнения. Но обязательно фиксировать это на каком-либо бланке. Выполняя эту тренировочную работу, мы должны видеть это движение. Мы должны пропускать это через сознание", — сказала Ольга Тиунова в интервью радио Sputnik.

Это же применимо к работе с лишним весом. Можно составить график, определить диапазон желаемого похудения, каждый день взвешиваться, фиксировать измерения. Это поможет понять, приближаетесь вы к цели или нет, пояснила спортивный психолог.

Также Ольга Тиунова предостерегла тех, кто посещал спортивные залы, от переоценки своих возможностей при возвращении к тренировкам.