Эксперт рассказала, чего не надо делать при выходе из изоляции

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Когда закончится самоизоляция, засидевшемуся дома организму предстоит привыкать даже к элементарной дороге до работы. Как вернуть физическую форму, в беседе с радио Sputnik рассказала спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова.
Начинаем с малого. Не надо сразу планировать покорить Эверест, проехать страну на велосипеде, достичь Северного полюса и так далее.
"Известен научный факт, что набираем мы физические качества в течение двух месяцев. А теряем быстрее, примерно в два раза. В физическом плане мы все просели. Сейчас самое время включить в режим дня простейшие упражнения. Но обязательно фиксировать это на каком-либо бланке. Выполняя эту тренировочную работу, мы должны видеть это движение. Мы должны пропускать это через сознание", — сказала Ольга Тиунова в интервью радио Sputnik.
Это же применимо к работе с лишним весом. Можно составить график, определить диапазон желаемого похудения, каждый день взвешиваться, фиксировать измерения. Это поможет понять, приближаетесь вы к цели или нет, пояснила спортивный психолог.
Также Ольга Тиунова предостерегла тех, кто посещал спортивные залы, от переоценки своих возможностей при возвращении к тренировкам.
"Нужно начинать с половинного объема прежней нагрузки. Лучше не рисковать и входить в привычный режим постепенно. Если ориентироваться на то, что в течение двух месяцев происходит восстановление, то темп нагрузки можно прикинуть. Это лучше представить в виде графика, чтобы не было соблазнов форсировать и получить травму при перенапряжении. Главным ориентиром для выхода на предыдущий уровень тренировочной работы является самочувствие", — сказала радио Sputnik специалист.