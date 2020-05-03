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Медиавойны
2020-05-03T19:08
https://ria.ru/20200503/1570932651.html
МИД отметил особое значение журналистики в условиях пандемии COVID-19
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РИА Новости

МИД отметил особое значение журналистики в условиях пандемии COVID-19

19:08 03.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В нынешних условиях пандемии коронавирусной инфекции журналистская деятельность приобрела особое значение, от своевременного и точного информирования общества зависят жизни людей, заявили в МИД РФ по случаю отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати, провозглашенного Генассамблеей ООН в 1993 году.
"В нынешних условиях коронавирусной пандемии журналистская деятельность приобрела особое значение. От своевременного и точного информирования общества зависят жизни людей. Важно гарантировать журналистам свободный доступ к информации и ее свободное распространение. При этом средства массовой информации должны соблюдать принцип ответственной журналистики, публикуя лишь проверенный и объективный контент", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на его официальной странице в Facebook.
В ведомстве подчеркнули, что "Россия высоко ценит принцип свободы слова и СМИ как фундаментальный и неотъемлемый элемент демократии и открытого гражданского общества". "Наша страна придает особое значение выполнению своих международно-правовых обязательств в области обеспечения свободы выражения мнений, беспрепятственного распространения информации и доступа к ней", - указали в МИД.
В российском министерстве обратили внимание, что в стране уделяется большое внимание принципу многоязычия в СМИ, поддержке региональных СМИ и ресурсов национальных общин. "Это особенно актуально для таких многонациональных регионов, как Крым, где функционирует более 400 СМИ", - отметили в МИД.
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Однако ситуация со свободой слова и свободой СМИ в мировом пространстве ухудшается, констатировали в российском внешнеполитическом ведомстве. "Фиксируем беспрецедентный масштаб нарушений прав российских журналистов, продолжаем тщательно отслеживать все подобные случаи, оперативно на них реагировать, а также обращать на них внимание профильных НПО и международных организаций, включая ОБСЕ и ЮНЕСКО", - подчеркнули в МИД.
В министерстве иностранных дел РФ напомнили, что власти Франции в открытую дискриминируют российские Sputnik и RT, продолжают раздаваться призывы к ограничению деятельности бюро RT Deutsch в Германии, в США вводятся законодательные препятствия деятельности Sputnik и RT, а также их американских медиапартнеров, в Великобритании вокруг российских СМИ продолжает нагнетаться атмосфера вражды и недоверия.
"Наибольшее беспокойство вызывает положение СМИ на Украине и в Прибалтике. Киевскими властями осуществляются настоящие репрессии в отношении СМИ, а профессия журналиста сопряжена в этой стране с риском для жизни", - подчеркнули в МИД. До сих пор остаются нерасследованными убийства в 2014 году на востоке Украины российских журналистов Андрея Стенина, Антона Волошина, Игоря Корнелюка и Анатолия Кляна, добавили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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МедиавойныРоссияМедиавойныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
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