МИД отметил особое значение журналистики в условиях пандемии COVID-19

В ведомстве подчеркнули, что "Россия высоко ценит принцип свободы слова и СМИ как фундаментальный и неотъемлемый элемент демократии и открытого гражданского общества". "Наша страна придает особое значение выполнению своих международно-правовых обязательств в области обеспечения свободы выражения мнений, беспрепятственного распространения информации и доступа к ней", - указали в МИД.