В Греции еще один человек умер от коронавируса

АФИНЫ, 3 мая - РИА Новости. В Греции один человека умер от COVID-19 за последние сутки, зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2626 случаев инфицирования, сообщил на брифинге в воскресенье в министерстве здравоохранения эпидемиолог, представитель ВВС Димитрис Хатзигеоргиу.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 37 человек, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 78 пациентов, сказал он.
За сутки один человек умер от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 144 человека, сообщил Хатзигеоргиу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.