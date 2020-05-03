Десятой жертвой коронавируса в Воронежской области стал 70-летний мужчина

ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Семидесятилетний мужчина с двусторонней пневмонией стал десятым умершим с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Воронежской области, сообщает правительство региона.
"В Воронежской области — десятая жертва коронавируса. Это 70-летний мужчина с двусторонней тотальной пневмонией. Сопутствующие диагнозы: ишемический инсульт, гипертония, ишемическая болезнь сердца, пиелонефрит", - говорится в сообщении.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 602 человек. Выздоровели 130.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
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