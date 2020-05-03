Ученые опровергли популярный миф о пандемии чумы

Создавая модели, исследователи на современных эпидемиологических данных пытались описать разные пути передачи инфекции. В итоге выяснилось, что ни одна из моделей не воспроизвела ту динамику пандемии, которую описывали ее современники.

Результаты показали, что распространение чумы не могло быть равномерным: на процесс должны были повлиять различия в климате и плотности населения. Это опровергло "максималистскую версию", согласно которой урон Юстиниановой чумы распределился равномерно по Средиземноморью.