Ученые опровергли популярный миф о пандемии чумы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ученые смоделировали распространение чумы в 542 году в Византийской империи и пришли к выводу, что пандемия не была настолько смертоносной, как считалось ранее. Работа исследователей из Университета Мэриленда опубликована в журнале PLOS One.
Лорен Уайт и Ли Мордечай разработали несколько математических моделей распространения Юстиниановой чумы в Средиземноморском регионе. Пандемия не очень хорошо документирована, поэтому историки приводят разные оценки ее масштабов. Бытует точка зрения, согласно которой чума равномерно распределилась по Средиземноморью и вызвала в разных ее частях одинаково разрушительные последствия. Так, в ряде документов говорится, что в столице Византии Константинополе погибло более половины населения города — около 300 тысяч человек при численности населения в 500 тысяч.
Создавая модели, исследователи на современных эпидемиологических данных пытались описать разные пути передачи инфекции. В итоге выяснилось, что ни одна из моделей не воспроизвела ту динамику пандемии, которую описывали ее современники.
Результаты показали, что распространение чумы не могло быть равномерным: на процесс должны были повлиять различия в климате и плотности населения. Это опровергло "максималистскую версию", согласно которой урон Юстиниановой чумы распределился равномерно по Средиземноморью.
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