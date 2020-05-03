Патриарх поблагодарил врачей и волонтеров за труд во время пандемии

"Я обратился к людям состоятельным и благорасположенным к Церкви со смиренной просьбой оказать материальную поддержку нашим священнослужителям. И благодарение Господу — мои мольбы были услышаны. Конечно, может быть, это не изменит радикально ситуацию, но каждый из нас должен сегодня делать то, что в его силах, чтобы оказать помощь ближнему. Я искренне благодарен тем людям, которые, несмотря на сложности экономического характера, через которые проходит страна и весь мир, явили подлинно христианскую готовность делиться своим имением ради ближних. Всещедрый Господь да воздаст вам за ваши добрые деяния", - сказал патриарх Кирилл.