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Религия и мировоззрение
2020-05-03T17:19
https://ria.ru/20200503/1570927747.html
Патриарх поблагодарил врачей и волонтеров за труд во время пандемии
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РИА Новости

Патриарх поблагодарил врачей и волонтеров за труд во время пандемии

16:38 03.05.2020 (обновлено: 17:19 03.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил врачей и волонтеров за труд в условиях коронавируса, а спонсоров – за поддержку священников, и призвал верующих воздержаться от ненависти и поиска врагов.
"Всем добровольцам … моя особая благодарность, ибо к вам непосредственно могут быть отнесены слова Христа Спасителя: "Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне" (Мф. 25:35-36)", - сказал патриарх Кирилл в воскресенье во время проповеди после богослужения в скиту святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Переделкино, текст которой приводится на сайте Русской православной церкви.
"Особую признательность хотел бы выразить и врачам. Медицинские работники находятся сегодня на переднем крае борьбы с болезнью, являют подлинный героизм и верность своему призванию. Все это вызывает самое искреннее восхищение", - заявил предстоятель Русской церкви.
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Патриарх отметил, что разделяет боль миллионов православных людей, которые "жаждут приобщиться Святых Христовых Таин и не могут переступить порог родного храма", а также чувства священнослужителей, совершающих богослужения за закрытыми дверями и "лишенных сегодня материальной поддержки".
"Несмотря на сложность ситуации, мы во всех обстоятельствах призваны сохранять душевный мир, спокойствие и рассудительность. Не возмущаться и распаляться ненавистью, не заниматься бесконечным поиском врагов и уже тем более, упаси Бог, проклинать кого бы то ни было, что само по себе немыслимо для христианина", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Он также поблагодарил спонсоров за поддержку Церкви.
"Я обратился к людям состоятельным и благорасположенным к Церкви со смиренной просьбой оказать материальную поддержку нашим священнослужителям. И благодарение Господу — мои мольбы были услышаны. Конечно, может быть, это не изменит радикально ситуацию, но каждый из нас должен сегодня делать то, что в его силах, чтобы оказать помощь ближнему. Я искренне благодарен тем людям, которые, несмотря на сложности экономического характера, через которые проходит страна и весь мир, явили подлинно христианскую готовность делиться своим имением ради ближних. Всещедрый Господь да воздаст вам за ваши добрые деяния", - сказал патриарх Кирилл.
Папа Римский Франциск
3 мая, 14:13Религия и мировоззрение
Папа Франциск призвал к сотрудничеству по созданию вакцин от COVID-19
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в Русской православной церкви поддерживают инициативу финансово помогать священникам, поскольку в РПЦ сложилась сложная ситуация из-за сокращения потока прихожан и пожертвований.
Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеРелигияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаПеределкиноПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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