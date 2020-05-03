Украинские спасатели почти месяц борются с пожарами в Чернобыльской зоне

КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Украинские спасатели продолжают локализировать тлеющие торфяники в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где с 4 апреля пожары уничтожили несколько десятков гектаров, и отдельные очаги тления в Житомирской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов Житомирской области локализованы. По состоянию на 7.00 3 мая (время совпадает с мск), подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - сказано в сообщении на сайте ведомства.
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К работам привлечены 327 человек и 62 единицы техники.
Одновременно с этим продолжается тушение в Чернобыльской зоне, где по-прежнему наблюдаются тления торфяников.
"По состоянию на 7.00 3 мая (время совпадает с мск), подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 173 человека и 56 единиц техники", - отмечают в ГСЧС.
Радиационная обстановка в Чернобыльской зоне и в Киевской области остается стабильной, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.
Возгорание сухой травы и лесной подстилки произошло в Житомирской области 16 апреля, в результате пожара было уничтожено 39 дачных построек. Прокуратура завела дело из-за пожаров, вследствие которых уничтожены жилые дома и лесные массивы. Кроме того, 24 апреля в Поясковском лесничестве в Житомирской области возник новый крупный лесной пожар. Пожар локализовали 26 апреля.
Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возгораниям в Чернобыльской зоне.
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