Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-03T09:31
https://ria.ru/20200503/1570912646.html
Украинские спасатели почти месяц борются с пожарами в Чернобыльской зоне
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569953341_0:283:3138:2048_1036x0_80_0_0_6359ea12bd010b9165940e28baa88874.jpg
РИА Новости

Украинские спасатели почти месяц борются с пожарами в Чернобыльской зоне

09:31 03.05.2020
755
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Сотрудник пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Украинские спасатели продолжают локализировать тлеющие торфяники в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где с 4 апреля пожары уничтожили несколько десятков гектаров, и отдельные очаги тления в Житомирской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов Житомирской области локализованы. По состоянию на 7.00 3 мая (время совпадает с мск), подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - сказано в сообщении на сайте ведомства.
Снимок лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, сделанный космическим аппаратом Роскосмоса
25 апреля, 11:38
Россия готова помочь Украине с тушением пожаров вблизи Чернобыля
К работам привлечены 327 человек и 62 единицы техники.
Одновременно с этим продолжается тушение в Чернобыльской зоне, где по-прежнему наблюдаются тления торфяников.
"По состоянию на 7.00 3 мая (время совпадает с мск), подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 173 человека и 56 единиц техники", - отмечают в ГСЧС.
Радиационная обстановка в Чернобыльской зоне и в Киевской области остается стабильной, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.
Сотрудники лесничества во время тушения пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине
26 апреля, 17:09
Более 11 тысяч гектаров. Киев подсчитал уничтоженные пожарами леса у ЧАЭС
Возгорание сухой травы и лесной подстилки произошло в Житомирской области 16 апреля, в результате пожара было уничтожено 39 дачных построек. Прокуратура завела дело из-за пожаров, вследствие которых уничтожены жилые дома и лесные массивы. Кроме того, 24 апреля в Поясковском лесничестве в Житомирской области возник новый крупный лесной пожар. Пожар локализовали 26 апреля.
Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возгораниям в Чернобыльской зоне.
Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
21 апреля, 10:10
Вильфанд назвал основные причины пожарной опасности в ЧАЭС
150132
Чернобыльская АЭСЖитомирская областьКиевская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56В Эквадоре более 30% жителей крупнейшего города страны больны COVID-19
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
23:53Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
Лента новостейМолния