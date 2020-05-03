Украинские спасатели почти месяц борются с пожарами в Чернобыльской зоне

Сотрудник пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото

Сотрудник пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Украинские спасатели продолжают локализировать тлеющие торфяники в зоне отчуждения Украинские спасатели продолжают локализировать тлеющие торфяники в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС , где с 4 апреля пожары уничтожили несколько десятков гектаров, и отдельные очаги тления в Житомирской области , сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов Житомирской области локализованы. По состоянию на 7.00 3 мая (время совпадает с мск), подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

К работам привлечены 327 человек и 62 единицы техники.

Одновременно с этим продолжается тушение в Чернобыльской зоне, где по-прежнему наблюдаются тления торфяников.

"По состоянию на 7.00 3 мая (время совпадает с мск), подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 173 человека и 56 единиц техники", - отмечают в ГСЧС.

Радиационная обстановка в Чернобыльской зоне и в Киевской области остается стабильной, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

Возгорание сухой травы и лесной подстилки произошло в Житомирской области 16 апреля, в результате пожара было уничтожено 39 дачных построек. Прокуратура завела дело из-за пожаров, вследствие которых уничтожены жилые дома и лесные массивы. Кроме того, 24 апреля в Поясковском лесничестве в Житомирской области возник новый крупный лесной пожар. Пожар локализовали 26 апреля.