Трамп прокомментировал "возвращение" Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рад снова видеть в добром здравии лидера КНДР Ким Чен Ына, который не появлялся на публике около 20 дней, что породило слухи о его тяжелой болезни или даже смерти.
"Я, например, рад видеть, что он вернулся и (находится) в добром здравии", - написал Трамп в Twitter.
К публикации он приложил ссылку на запись с новостью о том, как Ким Чен Ын принял участие в открытии нового завода в КНДР.
Ранее Трамп отказывался комментировать состояние лидера КНДР, ограничиваясь лишь пожеланием ему здоровья.
В субботу северокорейские СМИ сообщили о первом за 20 дней появлении на публике лидера страны Ким Чен Ына. Несмотря на распространившиеся в южнокорейских, японских и западных СМИ слухи о его тяжелой болезни, Ким Чен Ын выглядит на фотографиях веселым и здоровым, улыбается и жестикулирует, ведя беседу с сопровождающими, которые записывают его замечания в блокноты. Кадры сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон под Пхеньяном, которая состоялась 1 мая.