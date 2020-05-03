Хуже всего обезьянам и тиграм. Как живут зоопарки во время пандемии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Скучают по людям не только обезьяны и тигры, но даже карпы, рассказывают сотрудники зоопарков. Звери, по их словам, не понимают, куда все подевались. Некоторым, правда, тосковать некогда: весна — время воспитывать потомство. О том, что происходит в вольерах, когда некому заглядывать внутрь, — в материале РИА Новости.

Отчаялись и разбрелись по углам

"Ламы недоумевают, куда исчезли люди. В первый день карантина подходили к ограде, вытягивали шеи, искали, потом отчаялись, разбрелись по углам, — рассказывает Екатерина Михайлова, пресс-секретарь Калининградского зоопарка. — У нас есть бассейн с гигантскими карпами кои: посетители опускают в воду руки, рыбы подплывают, щупают ртом пальцы. Сейчас даже они как будто растеряны из-за отсутствия людей".

Заместитель директора Воронежского зоопарка Инна Субботина говорит, что в первые недели карантина животные вели себя как обычно. А потом — соскучились. "Мы видим, с каким нетерпением наши питомцы ждут сотрудников, ищут глазами, разглядывают, прибегают из самых дальних уголков вольеров, — описывает Инна происходящее. — Особенно это касается обезьян и тигров — любимцев публики".

Основатель екатеринбургского "Парка сказов" Наталья Ларионова самоизолировалась на рабочем месте. В этом зоосаду живут сельскохозяйственные животные — лошадь Чебурашка, ослица Черника, свиньи, овцы, козы, собаки, кошки, кролики, птицы.

"Они привыкли к ласке, — рассказывает Наталья. — Стоит войти, все — от лошади до уток с гусями — бегут ко мне. Им тоскливо без людей".

Ленивец без лишнего стресса

Впрочем, страдают от отсутствия гостей не все. Многим представителям фауны, по словам экспертов, это на пользу: никто не тянет руки через решетку к зебрам, лисицам, крупным хищникам, не кидает за ограждения вредную для животных еду.

"Повезло нашему ленивцу, — рассказывает Екатерина Михайлова. — Он недавно прибыл в зоопарк и сейчас в карантинном помещении. Киперы (сотрудники, ухаживающие за животными. — Прим. ред.) очень волновались, как он перенесет переезд и адаптируется в новом павильоне — Доме тропических птиц. Но в отсутствие посетителей зверек не испытывает лишнего стресса и быстро привыкает".

Мальчишки и девчонки, а также их родители

Весной у многих обитателей зоопарков есть развлечение и помимо того, чтобы красоваться перед публикой, — они выводят потомство. В Москве в марте родились два верблюжонка. Их мамы прибыли в российскую столицу уже беременными. "Понка и Альба бережно заботятся о своих детях. Если пора есть, а малыши еще спят, нежно будят и кормят, — пишут киперы. — Непрестанно наблюдают за ними, запрещают далеко уходить, не упускают из виду".

В Ростовском зоопарке семейство игрунков — мама Уля и папа Сибиряк — стали родителями тройни. Двоих родители выкармливают сами, а еще одну маленькую обезьянку взяли на попечение специалисты.

Детеныши пока размером с яблоко, но уже пытаются грызть фрукты.

В Новосибирском зоопарке родители-яки воспитывают дитя помассивнее. Бычок еще младенец, но уже размером с внушительную собаку, выпивает примерно шесть литров молока в день.

В Воронеже ожидают пополнения от кабанов и попугаев. В Калининграде четыре детеныша родились у восточных колобусов (вид обезьян семейства мартышковых), а молодой аратинга (попугай) недавно вылетел из гнезда.

В Екатеринбурге появились на свет четыре лисенка. В крымском сафари-парке "Тайган" — четыре амурских тигренка. Редких краснокнижных животных перевезли в ясли зоопарка "Сказка" под Ялтой после того, как тигрица отказалась их выкармливать и воспитывать.

Без помощи не выжить

© Фото : Калининградский зоопарк Калининградский зоопарк © Фото : Калининградский зоопарк Калининградский зоопарк

Так что жизнь в зоопарках бурлит даже без посетителей. Но именно продажа билетов — основная статья доходов, поэтому сейчас многим зверинцам необходима помощь.

"Гости приносят нам более половины годовой выручки. Поэтому мы ищем альтернативные пути привлечения средств. Запустили в соцсетях рубрики, где показываем людям, как работаем в условиях карантина, просим поддержки, — объясняет Екатерина Михайлова из Калининградского зоопарка. — Рассказываем интересные истории про животных, у которых еще нет опекунов".

Еще один способ привлечь внимание — акция "В зоопарк после карантина". Билеты продаются онлайн с открытой датой.

Государственным зоопаркам обещают поддержку региональные власти. Например, Новосибирскому выделили 27,5 миллиона рублей.

© Фото : Калининградский зоопарк Калининградский зоопарк © Фото : Калининградский зоопарк Калининградский зоопарк

И посетители откликаются. "Мы уже думали, где что продать, чтобы прокормить животных, — рассказывает Наталья Ларионова. — Им ведь не объяснишь, что в стране коронавирус, они есть хотят. Обратились за помощью к людям. И очень тронуты тем, что нам стали привозить корма, перечислять деньги". Например, Аграрный университет выделил сено, морковь, свеклу. Небольшой частный магазин прислал овощи. Сотрудников растрогала пенсионерка, перечислившая 12 рублей.