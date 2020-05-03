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2020-05-04T12:55
https://ria.ru/20200503/1570811290.html
Хуже всего обезьянам и тиграм. Как живут зоопарки во время пандемии
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РИА Новости

Хуже всего обезьянам и тиграм. Как живут зоопарки во время пандемии

08:00 03.05.2020 (обновлено: 12:55 04.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТигр Амур в Приморском сафари-парке
Тигр Амур в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Скучают по людям не только обезьяны и тигры, но даже карпы, рассказывают сотрудники зоопарков. Звери, по их словам, не понимают, куда все подевались. Некоторым, правда, тосковать некогда: весна — время воспитывать потомство. О том, что происходит в вольерах, когда некому заглядывать внутрь, — в материале РИА Новости.

Отчаялись и разбрелись по углам

"Ламы недоумевают, куда исчезли люди. В первый день карантина подходили к ограде, вытягивали шеи, искали, потом отчаялись, разбрелись по углам, — рассказывает Екатерина Михайлова, пресс-секретарь Калининградского зоопарка. — У нас есть бассейн с гигантскими карпами кои: посетители опускают в воду руки, рыбы подплывают, щупают ртом пальцы. Сейчас даже они как будто растеряны из-за отсутствия людей".

Заместитель директора Воронежского зоопарка Инна Субботина говорит, что в первые недели карантина животные вели себя как обычно. А потом — соскучились. "Мы видим, с каким нетерпением наши питомцы ждут сотрудников, ищут глазами, разглядывают, прибегают из самых дальних уголков вольеров, — описывает Инна происходящее. — Особенно это касается обезьян и тигров — любимцев публики".
Мается от скуки: панда в московском зоопарке ждет возвращения посетителей
9 апреля, 17:23Распространение нового коронавируса
Животные Московского зоопарка начали скучать по посетителям
Основатель екатеринбургского "Парка сказов" Наталья Ларионова самоизолировалась на рабочем месте. В этом зоосаду живут сельскохозяйственные животные — лошадь Чебурашка, ослица Черника, свиньи, овцы, козы, собаки, кошки, кролики, птицы.

"Они привыкли к ласке, — рассказывает Наталья. — Стоит войти, все — от лошади до уток с гусями — бегут ко мне. Им тоскливо без людей".

Ленивец без лишнего стресса

© Фото : Pixabay/ MyagiТрехпалый ленивец
Трехпалый ленивец
© Фото : Pixabay/ Myagi
Трехпалый ленивец
Впрочем, страдают от отсутствия гостей не все. Многим представителям фауны, по словам экспертов, это на пользу: никто не тянет руки через решетку к зебрам, лисицам, крупным хищникам, не кидает за ограждения вредную для животных еду.
"Повезло нашему ленивцу, — рассказывает Екатерина Михайлова. — Он недавно прибыл в зоопарк и сейчас в карантинном помещении. Киперы (сотрудники, ухаживающие за животными. — Прим. ред.) очень волновались, как он перенесет переезд и адаптируется в новом павильоне — Доме тропических птиц. Но в отсутствие посетителей зверек не испытывает лишнего стресса и быстро привыкает".

Мальчишки и девчонки, а также их родители

Весной у многих обитателей зоопарков есть развлечение и помимо того, чтобы красоваться перед публикой, — они выводят потомство. В Москве в марте родились два верблюжонка. Их мамы прибыли в российскую столицу уже беременными. "Понка и Альба бережно заботятся о своих детях. Если пора есть, а малыши еще спят, нежно будят и кормят, — пишут киперы. — Непрестанно наблюдают за ними, запрещают далеко уходить, не упускают из виду".
В Ростовском зоопарке семейство игрунков — мама Уля и папа Сибиряк — стали родителями тройни. Двоих родители выкармливают сами, а еще одну маленькую обезьянку взяли на попечение специалисты.
© Фото : Калининградский зоопаркИгрунок
Калининградский зоопарк
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Игрунок
© Фото : Калининградский зоопарк
© Фото : Калининградский зоопаркКалининградский зоопарк
Калининградский зоопарк
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Калининградский зоопарк
© Фото : Калининградский зоопарк
© Фото : АУ ВО Воронежский зоопарк им.А.С.Попова

Воронежский зоопарк им. А. С. Попова

Воронежский зоопарк им.А.С.Попова
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Воронежский зоопарк им. А. С. Попова

© Фото : АУ ВО Воронежский зоопарк им.А.С.Попова
© РИА Новости / пресс-служба Московского зоопарка / Перейти в фотобанк

Капские земляные белки в вольере Московского зоопарка

Капские земляные белки в вольере Московского зоопарка
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Капские земляные белки в вольере Московского зоопарка

© РИА Новости / пресс-служба Московского зоопарка
Перейти в фотобанк
1 из 4
Игрунок
© Фото : Калининградский зоопарк
2 из 4
Калининградский зоопарк
© Фото : Калининградский зоопарк
3 из 4

Воронежский зоопарк им. А. С. Попова

© Фото : АУ ВО Воронежский зоопарк им.А.С.Попова
4 из 4

Капские земляные белки в вольере Московского зоопарка

© РИА Новости / пресс-служба Московского зоопарка
Перейти в фотобанк
Детеныши пока размером с яблоко, но уже пытаются грызть фрукты.
В Новосибирском зоопарке родители-яки воспитывают дитя помассивнее. Бычок еще младенец, но уже размером с внушительную собаку, выпивает примерно шесть литров молока в день.
В Воронеже ожидают пополнения от кабанов и попугаев. В Калининграде четыре детеныша родились у восточных колобусов (вид обезьян семейства мартышковых), а молодой аратинга (попугай) недавно вылетел из гнезда.
В Екатеринбурге появились на свет четыре лисенка. В крымском сафари-парке "Тайган" — четыре амурских тигренка. Редких краснокнижных животных перевезли в ясли зоопарка "Сказка" под Ялтой после того, как тигрица отказалась их выкармливать и воспитывать.

Без помощи не выжить

© Фото : Калининградский зоопаркКалининградский зоопарк
Калининградский зоопарк
© Фото : Калининградский зоопарк
Калининградский зоопарк
Так что жизнь в зоопарках бурлит даже без посетителей. Но именно продажа билетов — основная статья доходов, поэтому сейчас многим зверинцам необходима помощь.

"Гости приносят нам более половины годовой выручки. Поэтому мы ищем альтернативные пути привлечения средств. Запустили в соцсетях рубрики, где показываем людям, как работаем в условиях карантина, просим поддержки, — объясняет Екатерина Михайлова из Калининградского зоопарка. — Рассказываем интересные истории про животных, у которых еще нет опекунов".

Еще один способ привлечь внимание — акция "В зоопарк после карантина". Билеты продаются онлайн с открытой датой.
Государственным зоопаркам обещают поддержку региональные власти. Например, Новосибирскому выделили 27,5 миллиона рублей.
© Фото : Калининградский зоопаркКалининградский зоопарк
Калининградский зоопарк
© Фото : Калининградский зоопарк
Калининградский зоопарк
И посетители откликаются. "Мы уже думали, где что продать, чтобы прокормить животных, — рассказывает Наталья Ларионова. — Им ведь не объяснишь, что в стране коронавирус, они есть хотят. Обратились за помощью к людям. И очень тронуты тем, что нам стали привозить корма, перечислять деньги". Например, Аграрный университет выделил сено, морковь, свеклу. Небольшой частный магазин прислал овощи. Сотрудников растрогала пенсионерка, перечислившая 12 рублей.
Для Нижегородского зоопарка "Лимпопо" за один вечер в соцсетях собрали 293 тысячи рублей. "Были приятно удивлены, что так много людей готовы нам помочь, — пишут сотрудники. — Только благодаря вашей поддержке животные зоопарка смогут пережить этот непростой период!"
Посетитель кормит питомца зоопарка Лимпопо
22 апреля, 08:00Распространение нового коронавируса
"Как их прокормить?" Кого нужно спасать во время пандемии COVID-19
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