Биография Александра Бенуа

В 1885-1890 годах Александр Бенуа учился в частной гимназии Карла Мая в Санкт-Петербурге.

С 1887 по 1888 год он был вольнослушателем Императорской академии художеств, затем занимался живописью под руководством брата, Альберта Бенуа, председателя Общества русских акварелистов.

В 1894 году окончил юридический факультет Петербургского университета.

В 1893 году Бенуа впервые выставил свои композиции "Пастораль" и "Монастырь", написанные под впечатлением поездки по Германии и Австрии (1890).

В 1897 году состоялась выставка работ художника, которая принесла ему большую известность. Картины и этюды для экспозиции были написаны Александром Бенуа во время его второго заграничного путешествия в 1894 году по Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, а также поездки в 1896 году в Париж и посещения Версаля. Три картины – "Огород", "Кладбище" и "Замок" – были приобретены Павлом Третьяковым для своей галереи, цикл "Прогулки Людовика XIV в Версальском парке" – другими частными коллекционерами.

В конце 1890-х годов Александр Бенуа стал вдохновителем создания общества "Мир искусства"(1898-1904; 1910-1924), куда вошли театральный и художественный деятель Сергей Дягилев, художники Иван Билибин, Борис Кустодиев, Николай Рерих, Валентин Серов, Константин Сомов и др. Возложив на себя миссию реформаторов художественной жизни, общество активно выступало против академизма и поздних передвижников.

Пропагандируя классическое наследие (в том числе русское искусство XVIII – первой четверти XIX веков), Бенуа был инициатором создания искусствоведческого сборника "Художественные сокровища России" (1901-1903), журнала "Старые годы" и музея "Старый Петербург".

Монументальным вкладом в мировое искусствознание стала его четырехтомная "История живописи всех времен и народов" (1912-1917). Также Бенуа постоянно выступал и как критик, наиболее значительны его статьи в газете "Речь" (1908-1917).

В 1903 году художник создал серию графических иллюстраций к поэме "Медный всадник" Александра Пушкина. Также он – автор иллюстраций к произведениям Пушкина "Пиковая дама" и "Капитанская дочка".

В 1916 году им были созданы эскизы "Азия" и "Европа" для оформления московского Казанского вокзала.

В 1900 году Бенуа выступил впервые как театральный художник в постановке оперы "Месть амура" Александра Танеева в Эрмитажном театре в Петербурге. Начав с декораций к балету "Сильвия" для Мариинского театра в 1901 году, 1902-1903 годах продолжив в "Гибели богов" Рихарда Вагнера, в 1907 году он перешел к постановке собственного балета "Павильон Армиды" на музыку Николая Черепнина.

С 1908 года Александр Бенуа оформлял спектакли антрепризы Сергея Дягилева в Париже. В частности, он был художником-постановщиком балета "Петрушка" Игоря Стравинского в 1911 году в театре Шатле.

В 1913-1915 годах Бенуа был заведующим художественной частью и режиссером Московского художественного театра.

Как художник и режиссер он осуществил постановки "Пиковой дамы" Петра Чайковского в Академическом театре оперы и балета (ныне Мариинский, 1921) и "Слуга двух господ" Карла Гольдони в Большом драматическом театре (1921) в Петрограде.

После Октябрьской революции 1917 года Бенуа принимал участие в организации охраны памятников искусства и перестройке музейного дела. В 1918-1926 году он был старшим хранителем и заведующим отделом французской и английской живописи Эрмитажа.

В 1926 году, отправившись во Францию по командировке от Эрмитажа, в Советский Союз не вернулся, оставшись в Париже. В эмиграции он плодотворно работал как театральный декоратор.

В 1927-1935 годах Бенуа был главным художником балетной труппы Иды Рубинштейн. Оформлял спектакли "Комеди Франсез", Частной русской оперы, Национального оперного театра в Париже, Русского балета Дягилева в Монте-Карло, Государственной оперы в Мюнхене, театра Ла Скала в Милане и др.

Во Франции он создал акварельные пейзажи окрестностей и парков Парижа, Нормандии, Бретани в манере, сформировавшейся в 1900-х годах. По памяти продолжал писать виды Петербурга, Петергофа, Павловска, Гатчины, Царского Села. Исполнил ряд работ на исторические сюжеты.

Бенуа выполнил иллюстрации к книгам "Страдания молодого Вертера" Андре Моруа (1926), "Грешница" Анри де Ренье (1928) и др.

Персональные выставки Александра Бенуа проходили в Париже (1926, 1929, 1940, 1953), Лондоне (1937, 1937, 1939, 1959), Комо в Италии ( 1955 ).

В 1955 году вышли мемуары Бенуа под названием "Мои воспоминания", где он воссоздал атмосферу духовных и творческих исканий "серебряного века" в России.

9 февраля 1960 года Александр Бенуа скончался в Париже.