В Марокко сообщили о 118 заболевших коронавирусом

БЕЙРУТ, 2 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Марокко зарегистрировало 118 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.
"118 новых случаев заражения коронавирусом. Всего количество заболевших возросло до 4 687 человек", - сообщается в субботнем отчете минздрава.
По данным минздрава страны, за минувшие сутки еще один человек, болевший коронавирусом умер, таким образом общее число умерших возросло до 172. Выздоровели в стране 1 235 человек.
Правительство Марокко продлило режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации, введенный 20 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса, до 20 мая.
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