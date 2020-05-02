В Марокко сообщили о 118 заболевших коронавирусом

"118 новых случаев заражения коронавирусом. Всего количество заболевших возросло до 4 687 человек", - сообщается в субботнем отчете минздрава.

По данным минздрава страны, за минувшие сутки еще один человек, болевший коронавирусом умер, таким образом общее число умерших возросло до 172. Выздоровели в стране 1 235 человек.