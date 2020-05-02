Митрополит Иларион уточнил, сколько храмов строят в России ежедневно

"Мы наблюдаем нередко такую парадоксальную ситуацию - что в исторических центрах крупных городов много храмов, и они как раз мало заполняются, потому что там никто практически не живет. А вот в так называемых спальных районах до сих пор чувствуется острая нехватка храмов, и вплоть до введения карантинных мер мы ее чувствовали, когда видели, сколько людей приходят к нам в храмы. Это десятки, сотни, тысячи людей, и иногда действительно они не вмещаются в храмы", - отметил иерарх.