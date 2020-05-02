Митрополит Иларион уточнил, сколько храмов строят в России ежедневно

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Митрополит Волоколамский Иларион пояснил данные по строительству новых храмов в России, отметив, что озвученная ранее цифра в "три храма в день" относится ко всей Русской православной церкви, включая ее приходы за рубежом, а в России возводится в среднем "полтора-два храма в день".
"Эта цифра - три храма в день - отражает динамику строительства храмов на протяжении последних 32 лет, а именно, с 1988 года. Тогда у Русской православной церкви было около 6,5 тысячи храмов, а сейчас без малого 40 тысяч. Речь не идет о России только, речь идет о всей Русской православной церкви - в России, Украине, в Белоруссии, в Молдове, в других странах, где присутствует Русская церковь", - пояснил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.
Он подчеркнул, что данные о строительстве трех храмов в день относятся ко всей Русской церкви в целом. "Конечно, если говорить о строительстве храмов по России, то эта цифра меньше. Скорее всего, это где-то полтора или два храма в день", - сообщил иерарх в эфире телеканала "Россия 24".
По словам митрополита Илариона, храмов возводится много "не потому, что кто-то дал такую команду, что кто-то заинтересован в увеличении числа строительных объектов, а потому, что этого требует необходимость". Чаще всего, пояснил он, храмы строятся там, где живут люди, "в шаговой доступности".
"Мы наблюдаем нередко такую парадоксальную ситуацию - что в исторических центрах крупных городов много храмов, и они как раз мало заполняются, потому что там никто практически не живет. А вот в так называемых спальных районах до сих пор чувствуется острая нехватка храмов, и вплоть до введения карантинных мер мы ее чувствовали, когда видели, сколько людей приходят к нам в храмы. Это десятки, сотни, тысячи людей, и иногда действительно они не вмещаются в храмы", - отметил иерарх.
Он пояснил, что люди чаще всего хотят, чтобы храм был, по возможности, "в шаговой доступности" - "чтобы не надо было ехать час или полтора часа на метро или каких-то других видах транспорта до ближайшего храма, чтобы в него можно было пойти вместе со своими детьми и чтобы он был рядом".