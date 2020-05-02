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Религия и мировоззрение
2020-05-02T17:24
https://ria.ru/20200502/1570899606.html
Митрополит Иларион уточнил, сколько храмов строят в России ежедневно
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РИА Новости

Митрополит Иларион уточнил, сколько храмов строят в России ежедневно

16:56 02.05.2020 (обновлено: 17:24 02.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Митрополит Волоколамский Иларион пояснил данные по строительству новых храмов в России, отметив, что озвученная ранее цифра в "три храма в день" относится ко всей Русской православной церкви, включая ее приходы за рубежом, а в России возводится в среднем "полтора-два храма в день".
В 1988 году в СССР отмечалось 1000-летие крещения Руси, с этого времени принято говорить о возрождении церковной жизни в современной России. Ранее в РПЦ заявили, что в среднем на территории исторической Руси возводится по три храма ежедневно.
"Эта цифра - три храма в день - отражает динамику строительства храмов на протяжении последних 32 лет, а именно, с 1988 года. Тогда у Русской православной церкви было около 6,5 тысячи храмов, а сейчас без малого 40 тысяч. Речь не идет о России только, речь идет о всей Русской православной церкви - в России, Украине, в Белоруссии, в Молдове, в других странах, где присутствует Русская церковь", - пояснил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.
Он подчеркнул, что данные о строительстве трех храмов в день относятся ко всей Русской церкви в целом. "Конечно, если говорить о строительстве храмов по России, то эта цифра меньше. Скорее всего, это где-то полтора или два храма в день", - сообщил иерарх в эфире телеканала "Россия 24".
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По словам митрополита Илариона, храмов возводится много "не потому, что кто-то дал такую команду, что кто-то заинтересован в увеличении числа строительных объектов, а потому, что этого требует необходимость". Чаще всего, пояснил он, храмы строятся там, где живут люди, "в шаговой доступности".
"Мы наблюдаем нередко такую парадоксальную ситуацию - что в исторических центрах крупных городов много храмов, и они как раз мало заполняются, потому что там никто практически не живет. А вот в так называемых спальных районах до сих пор чувствуется острая нехватка храмов, и вплоть до введения карантинных мер мы ее чувствовали, когда видели, сколько людей приходят к нам в храмы. Это десятки, сотни, тысячи людей, и иногда действительно они не вмещаются в храмы", - отметил иерарх.
Он пояснил, что люди чаще всего хотят, чтобы храм был, по возможности, "в шаговой доступности" - "чтобы не надо было ехать час или полтора часа на метро или каких-то других видах транспорта до ближайшего храма, чтобы в него можно было пойти вместе со своими детьми и чтобы он был рядом".
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Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
А заводы, школы, садики, больницы шаговой доступности закрыли, обанкротили, снесли. Зато храмы есть. Позор.
2 мая, 17:23
Никита Иванов
4310016
От короновируса спасают например не храмы, а больницы.
2 мая, 17:24
Никита Иванов
3310005
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