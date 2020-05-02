В Кемерове отделение больницы закрыли на карантин из-за больного COVID-19

КЕМЕРОВО, 2 мая - РИА Новости. Отделение в Кемеровском научно-исследовательском институте комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ) закрыли на карантин из-за того, что у одного из пациентов был обнаружен коронавирус, сообщается на сайте медучреждения.

"У одного из пациентов НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний 30 апреля было обнаружено подозрение на коронавирусную инфекцию. Незамедлительно пациенту были проведены необходимые диагностические мероприятия, которые подтвердили у него COVID-19. В настоящее время пациент доставлен и получает необходимое лечение в Кемеровской областной клинической инфекционной больнице", – говорится в сообщении.

Отмечается, что совместно со специалистами управления Роспотребнадзора внутри медицинской организации, в учреждении были немедленно проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Во всех помещениях здания, где находился пациент с COVID-19, выполнена дезинфекция.

"В настоящий момент отделение, где он лечился, закрыто на карантин. Пациенты отделения будут продолжать получать лечение по основному заболеванию. Всем им своевременно будут проведены тесты на COVID-19. Часть пациентов выписаны, по согласованию с управлением Роспотребнадзора они будут находиться под контролем на обязательной домашней изоляции", – уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что работа НИИ КПССЗ и Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша в отношении оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не нарушена и продолжается в обычном режиме с учетом эпидемиологической безопасности сотрудников и пациентов.