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2020-05-02T14:21
https://ria.ru/20200502/1570894212.html
Политолог прокомментировал уход дочери Назарбаева из сената
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РИА Новости

Политолог прокомментировал уход дочери Назарбаева из сената

14:21 02.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДарига Назарбаева
Дарига Назарбаева
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 2 мая - РИА Новости. Прекращение полномочий Дариги Назарбаевой в качестве депутата сената (верхняя палата) парламента Казахстана, скорее всего, было согласовано с ее отцом - первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, считает политолог, директор центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев.
Ранее в субботу пресс-служба президента сообщила, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата сената. Причина этого решения до настоящего времени не обнародована. Позже Токаев в Twitter поблагодарил Назарбаеву за активную и плодотворную работу в должности председателя сената.
"Учитывая сохранение за Нурсултаном Назарбаевым всех формальных и неформальных рычагов влияния на ситуацию в стране, сомнительно полагать, что данное событие стало результатом единоличного волеизъявления Касым-Жомарта Токаева и знаменует собой разрыв отношений между Акордой (администрацией президента - ред.) и "Библиотекой" (канцелярией Назарбаева - ред.)", - написал Чеботарев в Facebook.
Скорее всего, продолжает эксперт, "это было согласовано между первым и вторым президентами и, что не исключено, с самой Даригой Назарбаевой". "Все здесь зависит лишь от того, какая истинная причина лежит в ее уходе с поста спикера сената и, следовательно, как дальше будет развиваться ее политическая карьера", - добавил он.
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В качестве одного из возможных путей развития карьеры Назарбаевой политолог не исключил ее возвращение в правительство в качестве вице-премьера. "Во всяком случае, на фоне активного в последнее время муссирования темы развития гендерного равенства и повышения уровня представительства женщин на руководящих позициях такое решение вполне может быть обоснованным. К тому же сама она с прошлого года озвучила большое количество предложений и инициатив в различных сферах, воплощать которые в жизнь могут доверить как раз ей", - отметил Чеботарев.
Кроме того, он не исключил, что уход Назарбаевой из сената стал следствием внутриэлитного противостояния, так или иначе коснувшегося контролируемых ею и представителями ее ближайшего окружения активов либо интересов других групп влияния. "В таком случае либо это очередная "мера пресечения", либо увод из-под удара оппонентов, что тоже имело место в свое время. Но тогда дальнейшая деятельность старшей дочери елбасы (лидер нации - Нурсултан Назарбаев - ред.) в политическом поле страны может находиться какое-то время в неопределенном состоянии", - написал эксперт.
После сложения полномочий президента в марте 2019 года Назарбаев сохранил за собой пост главы Совета безопасности страны и лидера партии власти Nur Otan. Эти должности дают ему широкие властные полномочия.

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