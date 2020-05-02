Москве не нужен пик заболеваемости COVID-19, заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра станции водоподготовки Рублёвская. Архивное фото

Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра станции водоподготовки Рублёвская

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для того, чтобы пик заболеваемости прошел, нужно, чтобы заболело 60% населения, для Москвы это почти 7 миллионов человек, но лучше выдержать напор и дождаться вакцины.

"Когда у нас этот пик будет? Дай бог, чтобы никогда не был вообще.... Чтобы пик прошел, нужно, чтобы 60% населения заразилось, для Москвы это почти 7 миллионов человек, зачем такие пики нам проходить? Может, нам проще уже выдержать этот напор, дождаться, когда будут производиться вакцины, и просто избежать этого пика и заражения такой массы людей", - сказал Собянин в фильме Наили Аскер-заде " Опасный вирус 4 ", отвечая на вопрос, когда в Москве ожидается пик заболеваемости коронавирусом.

Он также отметил, что уверен, что когда проблема уйдет, то через полгода-год москвичи будут вспоминать об этом как о чем-то отдаленном и не очень серьезном.

"Мы, когда испытываем какие-то трудности, мы думаем, что эти трудности мы запомним на всю жизнь, у нас изменится психология и так далее. Но я уверен, вот эта проблема закончится, через полгода, максимум через год мы о ней будем вспоминать - о чем-то таком отдаленном и не очень серьезном", - сказал Собянин.

Он также добавил, что ждет, когда улицы Москвы снова смогут наполниться людьми.

"Мы очень много в городе работали над тем, чтобы люди общались друг с другом, чтобы были полные площади, улицы, скверы, парки. А сейчас я работаю над тем, чтобы как можно меньше было людей на улицах. Поэтому мне хочется, чтобы наши улицы снова как можно быстрее наполнились смехом людей, их улыбками, их общением", - сказал мэр.