Президент Ливана заявил о готовности выполнить план антикризисных мер

БЕЙРУТ, 2 мая - РИА Новости. Ливанское правительство намерено выполнить принятый накануне план мер по выводу страны из кризиса, несмотря на наличие политических сторон, которых волнует их репутация больше, чем оздоровление государства, заявил в интервью РИА Новости президент Мишель Аун. Ливанское правительство намерено выполнить принятый накануне план мер по выводу страны из кризиса, несмотря на наличие политических сторон, которых волнует их репутация больше, чем оздоровление государства, заявил в интервью РИА Новости президент Ливана

"Буду откровенным, есть политические силы, которых не волнует спасение ситуации, скорее, зарабатывание политических очков. Они придерживаются принятой стратегии, и это печально, так как единство и сплочение сегодня необходимы больше, чем когда-либо. Все должны понимать, что мы в одной лодке. Люди достигли точки кипения. Любой общественный взрыв заденет своими осколками все политические силы и угрожает стабильности в Ливане", - сказал Аун.

Президент подчеркнул, что "правительство решительно настроено на исполнение плана, который им разработан, вопреки всем препятствиям и сложностям, мы надеемся, что на этом фоне Ливан начнет путь оздоровления".

По словам ливанского лидера, разработка новой антикризисной стратегии правительством действительно заняла длительное время, однако это оправдано количеством проблем, которые копились на протяжении 30 лет и "завели экономику Ливана и финансы в пропасть".

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб в пятницу заявил, что правительство приняло стратегию по выводу страны из финансово-экономического кризиса, отметив, что новый план основан на реальных действиях. Президент Ливана поздравил ливанских граждан с новым правительственным планом, который, по его словам, вернет ливанцев к нормальной жизни. Ассоциация ливанских банков не поддержала план, увидев в нем угрозу для частной собственности, которая защищена конституцией Ливана, а также ряд пунктов, которые могут дискредитировать страну как среди населения, так и на международном уровне.