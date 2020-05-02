Собянин заявил об увеличении экспресс-тестов на антитела к коронавирусу

"С 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов, что позволило оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные. Кроме того, за последнюю неделю в 10 раз увеличился объём экспресс- тестов на антитела", - сообщил Собянин.