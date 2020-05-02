Угроза из-за коронавируса пока нарастает, заявил Собянин

МОСКВА, 2 мая РИА Новости. Количество тяжело больных коронавирусом в Москве растет не так значительно, как могло быть, но пока угроза нарастает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии. Тем не менее, очевидно, что угроза пока нарастает", - сообщил Собянин.
Мэр еще раз обратился к москвичам с просьбой относиться к мерам самоизоляции максимально ответственно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.