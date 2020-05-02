Московские вертолеты начали следить за лесными пожарами

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Пока все жители Москвы и Подмосковья радуются прогнозам о жарком лете, пилоты Московского авиационного центра помнят об опасностях такой погоды. Специалисты уже начали ежедневный мониторинг лесных пожаров. Спасибо!