2020-05-02T09:12
2020-05-02T09:12
https://ria.ru/20200502/1570883300.html
Московские вертолеты начали следить за лесными пожарами
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570883235_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_7e26e4636eb656dca8c08ed3b26835ac.jpg
РИА Новости
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РИА Новости
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Московские вертолеты начали следить за лесными пожарами
Пока все жители Москвы и Подмосковья радуются прогнозам о жарком лете, пилоты Московского авиационного центра помнят об опасностях такой погоды. Специалисты уже начали ежедневный мониторинг лесных пожаров. Спасибо!
2020-05-02T09:12
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=4655035&type=mp4
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570883235_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_27111a90b15faacd9103674aedeb7777.jpg
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PT1M11S
Московские вертолеты начали следить за лесными пожарами
Пока все жители Москвы и Подмосковья радуются прогнозам о жарком лете, пилоты Московского авиационного центра помнят об опасностях такой погоды. Специалисты уже начали ежедневный мониторинг лесных пожаров. Спасибо!