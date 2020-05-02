В "Росатоме" придумали, как продлить "жизнь" стволов пушек и гаубиц

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Специалисты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ, входит в научный дивизион " Специалисты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ, входит в научный дивизион " Росатома ") предложили новую технологию, способствующую повышению сроков службы стволов пушек и гаубиц, следует из открытых материалов на сайте закупок госкорпорации.

Согласно этим материалам, ТРИНИТИ по заказу управляющей компании научного дивизиона "Росатома" АО " Наука и инновации " должен в рамках аванпроекта подготовить и обосновать техническое задание на разработку технологии нанесения покрытий на внутренние поверхности стволов артиллерийских орудий. Аванпроектом называется самостоятельная научно-исследовательская работа, направленная на обоснование качественно новой разработки.

Как отмечается в техзадании на нынешнюю работу, традиционные хромовые покрытия, нанесенные на внутреннюю поверхность артиллерийских стволов гальваническим методом с предварительной электрохимической подготовкой поверхности, не способны обеспечивать необходимую живучесть ствола артиллерийского орудия. Имеющаяся тенденция к увеличению температуры горения пороховой смеси для повышения начальной скорости снарядов также приводит к необходимости роста надежности покрытий.

Для дальнейшего увеличения живучести стволов артиллерийских орудий традиционных способов нанесения покрытий на внутреннюю поверхность ствола уже недостаточно и необходимо введение новых методов, отмечается в задании.

Живучестью ствола называется его способность выдержать определенное количество выстрелов, после которого он изнашивается и теряет свои качества, в результате чего ухудшаются параметры полета снарядов.

В качестве наиболее перспективного метода рассматривается так называемое коаксиальное магнетронное осаждение металлических покрытий ввиду его высокой скорости и однородности при нанесении на внутренние поверхности труб. Использование магнетронных систем позволяет наносить покрытия сложного состава, а также повысить их плотность. Ранее в ТРИНИТИ были разработаны магнетронные распылительные системы (МРС), обладающие существенными преимуществами по сравнению с традиционными планарными МРС.

Сегодня существует широкий спектр уже исследованных перспективных химических составов, поэтому отдельной задачей проекта является оптимизация состава покрытия на основе экспериментальных результатов испытаний. На стадии аванпроекта будет выбран и обоснован узкий спектр наиболее перспективных материалов, обладающих повышенными характеристиками, в частности термо-, коррозионно- и износостойкостью, твердостью и пластичностью.

В результате выполнения нынешней работы будет проведено технико-экономическое обоснование и определены потребительские характеристики коммерческого продукта в виде установки для нанесения покрытий на внутреннюю поверхность оружейных стволов.

Потенциальным заказчиком результатов проекта названо Министерство обороны России. Как отмечается в материалах закупки, выполнение работ в рамках нынешнего аванпроекта не предполагает работу со сведениями, составляющими гостайну.