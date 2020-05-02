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2020-05-02T16:04
https://ria.ru/20200502/1570880262.html
В "Росатоме" придумали, как продлить "жизнь" стволов пушек и гаубиц
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РИА Новости

В "Росатоме" придумали, как продлить "жизнь" стволов пушек и гаубиц

03:17 02.05.2020 (обновлено: 16:04 02.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка 2СЗМ "Акация"
Самоходная артиллерийская установка 2СЗМ Акация
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Специалисты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ, входит в научный дивизион "Росатома") предложили новую технологию, способствующую повышению сроков службы стволов пушек и гаубиц, следует из открытых материалов на сайте закупок госкорпорации.
Согласно этим материалам, ТРИНИТИ по заказу управляющей компании научного дивизиона "Росатома" АО "Наука и инновации" должен в рамках аванпроекта подготовить и обосновать техническое задание на разработку технологии нанесения покрытий на внутренние поверхности стволов артиллерийских орудий. Аванпроектом называется самостоятельная научно-исследовательская работа, направленная на обоснование качественно новой разработки.
Как отмечается в техзадании на нынешнюю работу, традиционные хромовые покрытия, нанесенные на внутреннюю поверхность артиллерийских стволов гальваническим методом с предварительной электрохимической подготовкой поверхности, не способны обеспечивать необходимую живучесть ствола артиллерийского орудия. Имеющаяся тенденция к увеличению температуры горения пороховой смеси для повышения начальной скорости снарядов также приводит к необходимости роста надежности покрытий.
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Для дальнейшего увеличения живучести стволов артиллерийских орудий традиционных способов нанесения покрытий на внутреннюю поверхность ствола уже недостаточно и необходимо введение новых методов, отмечается в задании.
Живучестью ствола называется его способность выдержать определенное количество выстрелов, после которого он изнашивается и теряет свои качества, в результате чего ухудшаются параметры полета снарядов.
В качестве наиболее перспективного метода рассматривается так называемое коаксиальное магнетронное осаждение металлических покрытий ввиду его высокой скорости и однородности при нанесении на внутренние поверхности труб. Использование магнетронных систем позволяет наносить покрытия сложного состава, а также повысить их плотность. Ранее в ТРИНИТИ были разработаны магнетронные распылительные системы (МРС), обладающие существенными преимуществами по сравнению с традиционными планарными МРС.
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Сегодня существует широкий спектр уже исследованных перспективных химических составов, поэтому отдельной задачей проекта является оптимизация состава покрытия на основе экспериментальных результатов испытаний. На стадии аванпроекта будет выбран и обоснован узкий спектр наиболее перспективных материалов, обладающих повышенными характеристиками, в частности термо-, коррозионно- и износостойкостью, твердостью и пластичностью.
В результате выполнения нынешней работы будет проведено технико-экономическое обоснование и определены потребительские характеристики коммерческого продукта в виде установки для нанесения покрытий на внутреннюю поверхность оружейных стволов.
Потенциальным заказчиком результатов проекта названо Министерство обороны России. Как отмечается в материалах закупки, выполнение работ в рамках нынешнего аванпроекта не предполагает работу со сведениями, составляющими гостайну.
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований выполняет исследования в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы, лазерной физики и техники. Уникальная экспериментально-стендовая база ТРИНИТИ позволяет получать результаты, имеющие важное научное и прикладное значение.
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