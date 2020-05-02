Эксперт рассказал, что подтолкнуло Эр-Рияд к сокращению нефтедобычи

Он прокомментировал сообщения западных СМИ, будто Трамп накануне заключения сделки ОПЕК + пригрозил саудовскому наследном принцу вывести военных, если Эр-Рияд не пойдет на сокращение нефтедобычи в условиях резкого падения спроса на углеводороды и низких цен на нефть на фоне распространения коронавируса.

"Мы говорим о партнерстве на основе общих интересов между США и Саудовской Аравии, которое длится три четверти века, а не об альянсе. США нуждаются в Саудовской Аравии, чтобы стабилизировать цены на нефть, а та нуждается в США для обеспечения ее безопасности, обеим странам нужны эти отношения, и они стремятся сохранить их, и я не вижу между ними конфликта", - заявил РИА Новости аль-Мнеймина.

Он отметил, что отношения между странами не всегда выстраиваются на одном уровне.

"Трампу не нужно говорить наследному принцу Саудовской Аравии, что он выведет войска, потому что бен Сальман понимает обстановку, здесь речь идет об использовании инструментов, которые имеются у каждой стороны, чтобы добиться желаемого, и мы не говорим об угрозах или возможности вывода американских войск, как это подавалось в СМИ", - добавил эксперт.