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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-02T02:19
https://ria.ru/20200502/1570879791.html
Эксперт рассказал, что подтолкнуло Эр-Рияд к сокращению нефтедобычи
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569039130_73:311:1956:1370_1036x0_80_0_0_418d145f3404bc902a241da184cc59bc.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, что подтолкнуло Эр-Рияд к сокращению нефтедобычи

02:19 02.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. США и Саудовская Аравия имеют общие интересы, и у президента США Дональда Трампа не было необходимости угрожать наследному принцу Мухаммеду бен Сальману выводом американских войск для сокращения нефтедобычи, считает исследователь в институте Ближнего Востока в Вашингтоне Хасан Мнеймина.
Он прокомментировал сообщения западных СМИ, будто Трамп накануне заключения сделки ОПЕК+ пригрозил саудовскому наследном принцу вывести военных, если Эр-Рияд не пойдет на сокращение нефтедобычи в условиях резкого падения спроса на углеводороды и низких цен на нефть на фоне распространения коронавируса.
"Мы говорим о партнерстве на основе общих интересов между США и Саудовской Аравии, которое длится три четверти века, а не об альянсе. США нуждаются в Саудовской Аравии, чтобы стабилизировать цены на нефть, а та нуждается в США для обеспечения ее безопасности, обеим странам нужны эти отношения, и они стремятся сохранить их, и я не вижу между ними конфликта", - заявил РИА Новости аль-Мнеймина.
Нефтяная качалка
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Он отметил, что отношения между странами не всегда выстраиваются на одном уровне.
"Трампу не нужно говорить наследному принцу Саудовской Аравии, что он выведет войска, потому что бен Сальман понимает обстановку, здесь речь идет об использовании инструментов, которые имеются у каждой стороны, чтобы добиться желаемого, и мы не говорим об угрозах или возможности вывода американских войск, как это подавалось в СМИ", - добавил эксперт.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Александр Дюков
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьДональд ТрампСаудовская АравияСШАВ мире
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