Без людей в гармонии с природой. Эпидемия дала дикой фауне второй шанс

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Олени в центре города, черепахи на пляжах, дельфины у берега — люди сидят по домам, зато животные гуляют, где хотят. Так природа реагирует на карантин. Кому эпидемия на пользу — в материале РИА Новости.

Возвращение в родные места

В марте мир облетели кадры оленей, бредущих по центру города Нара — древней столицы Японии. До эпидемии такое было невозможно из-за толп туристов. А в апреле в парке Яркон в Тель-Авиве фотографы запечатлели, как стая голодных шакалов набросилась на еду, оставленную местной жительницей для собак.

Из-за карантина животные вновь почувствовали себя хозяевами отнятых у них некогда территорий.

© AP Photo / Oded Balilty Стая шакалов поедает собачий корм в парке Яркон в Тель-Авиве, Израиль © AP Photo / Oded Balilty Стая шакалов поедает собачий корм в парке Яркон в Тель-Авиве, Израиль

Морской отдых

На одном из пляжей острова Пхукет (Таиланд) экологи насчитали 11 кладок кожистой черепахи, хотя в последние пять лет не видели ни одной. Во Флориде на 15-километровом участке побережья — 76, что значительно больше обычного для этого времени года.

Кожистые черепахи — крупнейшие в мире, они живут везде, кроме полярных областей, однако им угрожают загрязнение окружающей среды и изменение климата. Пустые пляжи, отсутствие мусора (прежде всего пластикового) — морские рептилии оценили это по достоинству.

© REUTERS / Mongkhonsawat Leungvorapan Детеныш кожистой черепахи на пляже в районе Пханг-Нга, Таиланд. 27 марта 2020 © REUTERS / Mongkhonsawat Leungvorapan Детеныш кожистой черепахи на пляже в районе Пханг-Нга, Таиланд. 27 марта 2020

Сотрудники Морского национального парка Таиланда сняли с дронов стадо из тридцати дюгоней около острова Либонг. Эти крупные медлительные млекопитающие очень уязвимы и сильно страдают из-за загрязнения океана пластиком и другим мусором.

В конце апреля в проливе Босфор в Стамбуле заметили играющих дельфинов. Раньше они не подходили близко к берегу из-за многочисленных рыбаков, но теперь осмелели и подплыли в поисках рыбы, которой тоже стало больше из-за сокращения судоходства.

Ученые предупреждают

пишут члены редколлегии журнала Biological Conservation. Охраняемые территории зарабатывали на туристах, деньги тратили на спасение исчезающих видов. Теперь этих доходов нет, прервались полевые исследования, экологические практики, волонтерские программы. У этой внезапной свободы есть и оборотная сторона медали,члены редколлегии журнала Biological Conservation. Охраняемые территории зарабатывали на туристах, деньги тратили на спасение исчезающих видов. Теперь этих доходов нет, прервались полевые исследования, экологические практики, волонтерские программы.

Кроме того, есть опасения, что, как только карантинные меры начнут ослаблять, в парки и за город хлынут толпы людей, соскучившихся по зелени и свежему воздуху. Это вызовет большой стресс у дикой природы.

Нынешняя эпидемия ярко высветила еще одну проблему — риск передачи опасных инфекций от диких животных людям. ВИЧ, Эбола, Нипах, SARS, MERS, H5N1 — все эти вирусы однажды перешли из природных резервуаров в человеческую популяцию, вызвав эпидемии. Вероятно, хотя это пока не доказано, SARS-CoV-2 тоже достался нам от диких животных — летучих мышей или панголинов.

© AFP 2020 / Yasin Akgul Дельфин в проливе Босфор близко подошел к берегу © AFP 2020 / Yasin Akgul Дельфин в проливе Босфор близко подошел к берегу

Риск увеличивается из-за того, что люди все активнее осваивают места обитания диких животных в тропиках и субтропиках, вступая с ними в прямые и непрямые контакты. Еще один фактор — большой рынок нелегальной торговли редкими видами, рассчитанный в том числе на экзотические пищевые запросы богатых людей, национальные привычки, традиционную медицину.

приводят в пример панголинов — небольших покрытых панцирем ночных млекопитающих, обитающих в Азии и Африке. Местные жители издревле употребляют их в пищу и используют для лечения. Это самое продаваемое животное в мире. Ученые гастрономического университета Полленцы (Италия)в пример панголинов — небольших покрытых панцирем ночных млекопитающих, обитающих в Азии и Африке. Местные жители издревле употребляют их в пищу и используют для лечения. Это самое продаваемое животное в мире.