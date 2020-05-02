Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-05-02T13:24
https://ria.ru/20200502/1570747985.html
Без людей в гармонии с природой. Эпидемия дала дикой фауне второй шанс
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570700688_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_fa9f01c638dfc43a2868c96c92eb2a87.jpg
РИА Новости

Без людей в гармонии с природой. Эпидемия дала дикой фауне второй шанс

08:00 02.05.2020 (обновлено: 13:24 02.05.2020)
11009
© AP Photo / Jae C. HongОлень на пешеходном переходе в Наре, Япония
Олень на пешеходном переходе в Наре, Япония
© AP Photo / Jae C. Hong
Олень на пешеходном переходе в Наре, Япония
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Олени в центре города, черепахи на пляжах, дельфины у берега — люди сидят по домам, зато животные гуляют, где хотят. Так природа реагирует на карантин. Кому эпидемия на пользу — в материале РИА Новости.

Возвращение в родные места

В марте мир облетели кадры оленей, бредущих по центру города Нара — древней столицы Японии. До эпидемии такое было невозможно из-за толп туристов. А в апреле в парке Яркон в Тель-Авиве фотографы запечатлели, как стая голодных шакалов набросилась на еду, оставленную местной жительницей для собак.
Из-за карантина животные вновь почувствовали себя хозяевами отнятых у них некогда территорий.
© AP Photo / Oded BaliltyСтая шакалов поедает собачий корм в парке Яркон в Тель-Авиве, Израиль
Стая шакалов едят собачий корм в парке Яркон в Тель-Авиве, Израиль
© AP Photo / Oded Balilty
Стая шакалов поедает собачий корм в парке Яркон в Тель-Авиве, Израиль

Морской отдых

На одном из пляжей острова Пхукет (Таиланд) экологи насчитали 11 кладок кожистой черепахи, хотя в последние пять лет не видели ни одной. Во Флориде на 15-километровом участке побережья — 76, что значительно больше обычного для этого времени года.
Кожистые черепахи — крупнейшие в мире, они живут везде, кроме полярных областей, однако им угрожают загрязнение окружающей среды и изменение климата. Пустые пляжи, отсутствие мусора (прежде всего пластикового) — морские рептилии оценили это по достоинству.
© REUTERS / Mongkhonsawat Leungvorapan Детеныш кожистой черепахи на пляже в районе Пханг-Нга, Таиланд. 27 марта 2020
Недавно вылупившаяся морская черепаха на пляже в районе Пханг-Нга, Таиланд. 27 марта 2020
© REUTERS / Mongkhonsawat Leungvorapan
Детеныш кожистой черепахи на пляже в районе Пханг-Нга, Таиланд. 27 марта 2020
Сотрудники Морского национального парка Таиланда сняли с дронов стадо из тридцати дюгоней около острова Либонг. Эти крупные медлительные млекопитающие очень уязвимы и сильно страдают из-за загрязнения океана пластиком и другим мусором.
В конце апреля в проливе Босфор в Стамбуле заметили играющих дельфинов. Раньше они не подходили близко к берегу из-за многочисленных рыбаков, но теперь осмелели и подплыли в поисках рыбы, которой тоже стало больше из-за сокращения судоходства.
© AFP 2020 / Thailand's National Marine Park Operation Center in TrangДюгони у побережья острова Либонг, Таиланд
Дюгони у побережья острова Либонг, Таиланд
© AFP 2020 / Thailand's National Marine Park Operation Center in Trang
Дюгони у побережья острова Либонг, Таиланд

Ученые предупреждают

У этой внезапной свободы есть и оборотная сторона медали, пишут члены редколлегии журнала Biological Conservation. Охраняемые территории зарабатывали на туристах, деньги тратили на спасение исчезающих видов. Теперь этих доходов нет, прервались полевые исследования, экологические практики, волонтерские программы.
Кроме того, есть опасения, что, как только карантинные меры начнут ослаблять, в парки и за город хлынут толпы людей, соскучившихся по зелени и свежему воздуху. Это вызовет большой стресс у дикой природы.
Нынешняя эпидемия ярко высветила еще одну проблему — риск передачи опасных инфекций от диких животных людям. ВИЧ, Эбола, Нипах, SARS, MERS, H5N1 — все эти вирусы однажды перешли из природных резервуаров в человеческую популяцию, вызвав эпидемии. Вероятно, хотя это пока не доказано, SARS-CoV-2 тоже достался нам от диких животных — летучих мышей или панголинов.
© AFP 2020 / Yasin AkgulДельфин в проливе Босфор близко подошел к берегу
Дельфин в проливе Босфор, Турция
© AFP 2020 / Yasin Akgul
Дельфин в проливе Босфор близко подошел к берегу
Риск увеличивается из-за того, что люди все активнее осваивают места обитания диких животных в тропиках и субтропиках, вступая с ними в прямые и непрямые контакты. Еще один фактор — большой рынок нелегальной торговли редкими видами, рассчитанный в том числе на экзотические пищевые запросы богатых людей, национальные привычки, традиционную медицину.
Ученые гастрономического университета Полленцы (Италия) приводят в пример панголинов — небольших покрытых панцирем ночных млекопитающих, обитающих в Азии и Африке. Местные жители издревле употребляют их в пищу и используют для лечения. Это самое продаваемое животное в мире.
В Китае погоня за панголинами, чье мясо считается деликатесом, а чешуя — панацеей от многих болезней, поставила их на грань вымирания. Учитывая, что эти виды могут быть промежуточными хозяевами нового коронавируса, власти страны закрыли все рынки диких животных и ввели постоянный запрет на отлов панголинов в гастрономических целях.
Китайский панголин в национальном парке Вьетнама
26 марта, 19:16РИА Наука
Ученые обнаружили коронавирус у панголинов
12827435
РИА НаукаКоронавирус COVID-19биологияЗемля - РИА НаукаЗдоровьеПхукет (остров)ФлоридаСтамбулЯпония
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
23:55Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
23:55В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
23:53Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
23:40В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек
23:38Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором
23:38В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
23:35Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания
23:32В Волгоградской области в цеху цементного завода обрушился потолок
23:30Освещавшая митинг во Владикавказе журналистка заразилась COVID-19
23:21В Госдуму внесли проект о ваучерах за несостоявшиеся туры
23:20Политолог прокомментировал назначение Саакашвили
23:15В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
Лента новостейМолния