Названы возможные сценарии пандемии коронавируса

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Эпидемиолог Сара Коби из Университета Чикаго назвала возможные сценарии завершения эпидемии Эпидемиолог Сара Коби из Университета Чикаго назвала возможные сценарии завершения эпидемии коронавируса . Об этом сообщает журнал Scientific American

Согласно первому сценарию, вирус мутирует и станет менее опасным. В качестве примера специалист привела пандемию "испанки" в 1918 году, в результате которой погибло более 50 миллионов человек. Со временем болезнь превратилась в обычный сезонный грипп.

Вторым вариантом развития событий может стать победа над вирусом благодаря ограничительным мерам. Так было со вспышкой атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV в 2002-2003 годах, отмечает эксперт. Тогда эффективный эпидемиологический контроль не позволил болезни широко распространиться, а количество жертв было относительно небольшим.

Третий сценарий – создание вакцины, которая остановит распространение инфекции. Коби напомнила о пандемии свиного гриппа в 2009 году, вторую волну которого удалось предотвратить благодаря широкой прививочной кампании. В итоге грипп повторил судьбу "испанки" и превратился в сезонное заболевание.

Эпидемиолог отметила, что для победы над коронавирусом нового типа необходима совокупность мер, предпринимаемых государством, сознательность людей и научные достижения.

"На 50 процентов успех в борьбе с коронавирусом зависит от того, насколько эффективно реагируют власти и насколько добросовестно люди соблюдают ограничения. Другие 50 процентов успеха должна дать наука", - добавила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.