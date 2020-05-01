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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T15:08
https://ria.ru/20200501/1570864553.html
Названы возможные сценарии пандемии коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570826974_0:0:2605:1465_1036x0_80_0_0_c53488e1300de077e1a8fd15603f0454.jpg
РИА Новости

Названы возможные сценарии пандемии коронавируса

15:08 01.05.2020
15118
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Эпидемиолог Сара Коби из Университета Чикаго назвала возможные сценарии завершения эпидемии коронавируса. Об этом сообщает журнал Scientific American.
Согласно первому сценарию, вирус мутирует и станет менее опасным. В качестве примера специалист привела пандемию "испанки" в 1918 году, в результате которой погибло более 50 миллионов человек. Со временем болезнь превратилась в обычный сезонный грипп.
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Вторым вариантом развития событий может стать победа над вирусом благодаря ограничительным мерам. Так было со вспышкой атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV в 2002-2003 годах, отмечает эксперт. Тогда эффективный эпидемиологический контроль не позволил болезни широко распространиться, а количество жертв было относительно небольшим.
Третий сценарий – создание вакцины, которая остановит распространение инфекции. Коби напомнила о пандемии свиного гриппа в 2009 году, вторую волну которого удалось предотвратить благодаря широкой прививочной кампании. В итоге грипп повторил судьбу "испанки" и превратился в сезонное заболевание.
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Эпидемиолог отметила, что для победы над коронавирусом нового типа необходима совокупность мер, предпринимаемых государством, сознательность людей и научные достижения.
"На 50 процентов успех в борьбе с коронавирусом зависит от того, насколько эффективно реагируют власти и насколько добросовестно люди соблюдают ограничения. Другие 50 процентов успеха должна дать наука", - добавила она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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