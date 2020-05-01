Над Арктикой закрылась крупная озоновая дыра

ЖЕНЕВА, 1 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Крупная озоновая дыра над Арктикой закрылась, но это не связано с пандемией коронавируса, заявила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис.
"Истощение озонового слоя в Арктике в марте нынешнего года достигло рекордных уровней. Это редкое явление. В последний раз это было в 2011 году. Причиной происшедшего стала комбинация двух факторов. Первый – продолжающее присутствие в атмосфере веществ, которые истощают озоновый слой… А также метеорологические условия. В этом году в стратосфере у нас была очень холодная зима. Сейчас ситуация вернулась в нормальное русло, и дыра закрылась", - сказала Нуллис на брифинге.
По ее словам, закрытие озоновой дыры не связано с сокращениями загрязнения воздуха из-за пандемии COVID-19.
Нуллис подчеркнула, что появление озоновой дыры над Арктикой является весенним феноменом. В этом году он связан сильными ветрами, которые препятствовали приходу в Арктику богатого озоном воздуха. Кроме того, в стратосфере долгое время держались низкие температуры, которые способствуют формированию хлорина, разрушающего озоновый слой.