Над Арктикой закрылась крупная озоновая дыра

"Истощение озонового слоя в Арктике в марте нынешнего года достигло рекордных уровней. Это редкое явление. В последний раз это было в 2011 году. Причиной происшедшего стала комбинация двух факторов. Первый – продолжающее присутствие в атмосфере веществ, которые истощают озоновый слой… А также метеорологические условия. В этом году в стратосфере у нас была очень холодная зима. Сейчас ситуация вернулась в нормальное русло, и дыра закрылась", - сказала Нуллис на брифинге.