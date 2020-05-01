Депортированные в Мексику россияне рассказали о сложной ситуации

МЕХИКО, 1 мая - РИА Новости. В начале апреля шестерых туристов, возвращавшихся в Россию, депортировали из Испании в аэропорт вылета Мехико после отмены стыковочного рейса Мадрид - Москва, они рассказали РИА Новости, как проходит вынужденная изоляция в 10 000 километров от дома, и к каким проблемам в России она для них привела.

В сложной ситуации оказались шестеро друзей, которые живут и работают в Перми и регулярно путешествуют одной компанией. Поездка в Мексику должна была продлиться с 12 по 31 марта.

"После нескольких дней изолятора в Мадриде и последующей депортации были самые худшие ожидания относительно того, что с нами будет по прилету в Мехико - опять полиция, изолятор и отобранные паспорта. Неизвестность, только в этот раз еще дальше от дома", - вспоминает один из застрявших в Мехико туристов, IT-специалист Антон Куксин.

Возвращение в Мексику

Однако по возвращении в Мексику россиян практически у самолета встретили дипломаты российского посольства и консульства. Оказалось, что за то время, пока они летели из Мадрида, соотечественники смогли найти для них дом и организовали к приезду ужин.

"Посольство заранее при участии организаций соотечественников РусАктив и СОРУМЕКС подыскало нам жилье. Все мы выражаем огромную благодарность Надежде Александровой и ее мужу за невероятное гостеприимство - они совершенно бескорыстно пустили в свой дом шестерых незнакомых человек", - рассказал Куксин.

Как сообщила глава молодежной организации РусАктив Ксения Яхненко, о депортации россиян стало известно в день их прилета, а бесплатное жильё на время вынужденной жизни в Мексике - удача и стечение обстоятельств.

"Российские дипломаты связались с нами утром 3 апреля. В этот момент гостиницы и хостелы уже практически перестали заселять посетителей, так что искать варианты помощи пришлось среди друзей и знакомых. По счастливой случайности оказался пустым загородный дом моей подруги, куда мы смогли поселить всех шестерых", - сказала Яхненко.

Куксин и его спутники говорят, что помощь и отношение к их ситуации в Мексике выглядят невероятными, и кроме того, с середины апреля они стали ежедневно получать денежную помощь от государства.

Работа в изоляции

По словам россиян, проблемы с работой из-за вынужденной самоизоляции в Мексике начались у большинства из них.

"Двое из нас могут работать удаленно - мы оба айтишники, хотя пришлось перейти на "родной" часовой пояс, то есть работать ночью, а спать в светлое время суток. Из-за этого кажется, что выпадаешь из реальной жизни", - пояснил Куксин.

Еще двое путешественников, владельцы собственного бизнеса, столкнулись со стандартными сейчас проблемами предпринимателей - отсутствием прибыли из-за карантина при сохранении арендных платежей и кредитной нагрузки, однако вопросы вроде реструктуризации кредитов с банками и арендодателями удаленно решать практически не удается.

Наиболее остро стоит вопрос с работой у двух депортированных россиян. Один из них работает инженером в консервативной строительной организации, которая не приемлет идеи удаленной работы и ее оплаты, другой, работник небольшого ИП, уже вынужден был взять отпуск за свой счет.

"Про перспективы совершенно ничего не ясно. Рейсы в Россию строго лимитированы, и прогнозов нет", - добавил Антон Куксин.

Негатив в сети и борьба со стрессом

По словам туристов, их случай вызвал немало критики со стороны соотечественников в комментариях под новостями об этой ситуации: им ставят в вину путешествие в разгар пандемии и безалаберность в отношении к своему и чужому здоровью, а многие пишут, что эти шестеро живут в Мексике и хотели "на халяву" слетать в Россию эвакуационным рейсом.

Впрочем, бороться со стрессом изоляции в Мексике россиянам также помогают соотечественники, благодаря которым у молодых людей появились книги, шахматы, настольные игры, русские конфеты, пасхальный кулич и спортивный инвентарь.

"Я в какой-то момент перестал читать злобные комментарии. Здесь в Мексике в реальной жизни мы встретили кардинально иное отношение – и это перекрыло весь негатив", - подчеркнул Куксин.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой , в апреле в связи с пандемией коронавируса из-за рубежа вывезены около 8 тысяч россиян.