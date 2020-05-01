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2020-05-01T10:11
https://ria.ru/20200501/1570851791.html
Все очаги пожаров в Житомирской и Киевской областях локализовали
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РИА Новости

Все очаги пожаров в Житомирской и Киевской областях локализовали

10:11 01.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны во время тушения пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 мая - РИА Новости. Все очаги пожаров в Житомирской и Киевской областях УКраины, включая зону отчуждения Чернобыльской АЭС, локализованы, продолжается их ликвидация, сообщила Госслужба Украины по ЧС.
В четверг украинские спасатели уже информировали, что пожары в лесных массивах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС локализованы, спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления.
"По состоянию на 7.00 (время совпадает с мск - ред.) 1 мая все очаги пожаров в Олевском (вблизи с. Рудня-Перганская), Лугинском (вблизи с. Повча), Овручском (вблизи с. Лучанки и с.Дубовий Гай) районах локализованы. Открытого огня нет. Силами Госслужбы по ЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины", - информирует Госслужба по ЧС. Всего к тушению пожаров в Житомирской области привлечены 587 человек и 92 единицы техники.
Пожары в зоне отчуждения Чернобыля также локализованы, отметили в Госслужбе. "Пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7.00 1 мая подразделениями Госслужбы по ЧС оказывается помощь ГАЗО (Государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения - ред.) в тушении отдельных очагов тления торфяников", - говорится в сообщении. К тушению привлечены 203 человека и 65 единиц техники. Подчеркивается, что радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения остается в пределах естественных фоновых значений.
Возгорание сухой травы и лесной подстилки произошло в Житомирской области 16 апреля, было уничтожено 39 дачных построек. Прокуратура завела дело из-за пожаров, вследствие которых уничтожены жилые дома и лесные массивы. Кроме того, 24 апреля в Поясковском лесничестве в Житомирской области возник новый крупный лесной пожар. Пожар локализовали 26 апреля.
Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать, и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в Чернобыльской зоне.
Пожар в Чернобыле: огонь дошел до Припяти
© AP Photo / Ukrainian Police Press Office

Пожар начался 4 апреля на площади 20 гектаров. Через несколько дней огнем было охвачено уже 35 гектаров леса.

Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
1 из 15

Пожар начался 4 апреля на площади 20 гектаров. Через несколько дней огнем было охвачено уже 35 гектаров леса.

© AP Photo / Ukrainian Police Press Office
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

К 13 апреля огонь достиг Припяти и движется в сторону Чернобыльской АЭС, так как туда дует ветер.

Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
2 из 15

К 13 апреля огонь достиг Припяти и движется в сторону Чернобыльской АЭС, так как туда дует ветер.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Пожар находится всего в двух километрах от хранилищ, где содержатся высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

Сгоревший частный дом в результате пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
3 из 15

Пожар находится всего в двух километрах от хранилищ, где содержатся высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полицейские эвакуировали жителей пострадавших от огня поселков.

Девочка с котом во дворе частного дома в селе Раговка
4 из 15

Полицейские эвакуировали жителей пострадавших от огня поселков.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Горит подстилка на дамбе водохранилища-охладителя — между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти, сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
5 из 15

Горит подстилка на дамбе водохранилища-охладителя — между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти, сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом в агентстве подчеркнули, что на левом берегу Припяти возгораний нет.

Сотрудники лесничества во время тушения пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине
6 из 15

При этом в агентстве подчеркнули, что на левом берегу Припяти возгораний нет.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Пожар в Чернобыльской зоне тушат более 400 человек и около ста единиц техники, в том числе авиация.

Пожарный автомобиль во время тушения огня, возникшего в районе села Полесское и дошедшего до границы села Раговка, на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине, где уже почти неделю не прекращаются лесные пожары
7 из 15

Пожар в Чернобыльской зоне тушат более 400 человек и около ста единиц техники, в том числе авиация.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Спасатели контролируют ситуацию в Чернобыльской зоне и принимают все возможные меры, чтобы сдержать огонь.

Пожарный во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
8 из 15

Спасатели контролируют ситуацию в Чернобыльской зоне и принимают все возможные меры, чтобы сдержать огонь.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, в зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились.

Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
9 из 15

Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, в зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

По информации украинских правоохранителей, причиной возгорания стал поджог.

Сотрудник пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
10 из 15

По информации украинских правоохранителей, причиной возгорания стал поджог.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Личность злоумышленника уже установили.

Сгоревший частный дом в результате пожара в Полесском районе на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине, где уже почти неделю не прекращаются лесные пожары
11 из 15

Личность злоумышленника уже установили.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
12 из 15

Возбуждено уголовное дело.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / REUTERS TV

Пожар могли спровоцировать сталкеры, считает член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
13 из 15

Пожар могли спровоцировать сталкеры, считает член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

© REUTERS / REUTERS TV
© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev

"Поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на "тропе жизни" сталкеров", — рассказал Емельяненко.

Последствия лесного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
14 из 15

"Поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на "тропе жизни" сталкеров", — рассказал Емельяненко.

© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev
© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev

Лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
15 из 15

Лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev
1 из 15

Пожар начался 4 апреля на площади 20 гектаров. Через несколько дней огнем было охвачено уже 35 гектаров леса.

© AP Photo / Ukrainian Police Press Office
2 из 15

К 13 апреля огонь достиг Припяти и движется в сторону Чернобыльской АЭС, так как туда дует ветер.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 15

Пожар находится всего в двух километрах от хранилищ, где содержатся высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 15

Полицейские эвакуировали жителей пострадавших от огня поселков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 15

Горит подстилка на дамбе водохранилища-охладителя — между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти, сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 15

При этом в агентстве подчеркнули, что на левом берегу Припяти возгораний нет.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 15

Пожар в Чернобыльской зоне тушат более 400 человек и около ста единиц техники, в том числе авиация.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 15

Спасатели контролируют ситуацию в Чернобыльской зоне и принимают все возможные меры, чтобы сдержать огонь.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 15

Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, в зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 15

По информации украинских правоохранителей, причиной возгорания стал поджог.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 15

Личность злоумышленника уже установили.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
12 из 15

Возбуждено уголовное дело.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
13 из 15

Пожар могли спровоцировать сталкеры, считает член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

© REUTERS / REUTERS TV
14 из 15

"Поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на "тропе жизни" сталкеров", — рассказал Емельяненко.

© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev
15 из 15

Лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev
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Чернобыльская АЭСЖитомирская областьКиевская областьКиевУкраинаВ мире
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