Адмирал-подводник рассказал, как сохранять "позитив" на самоизоляции

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Самое главное качество, которое необходимо подводнику или любому другому человеку в режиме самоизоляции, - это психологическая устойчивость, выработка внутреннего позитива, заявил РИА Новости в пятницу командующий Северным флотом (1999-2001 гг), адмирал-подводник Самое главное качество, которое необходимо подводнику или любому другому человеку в режиме самоизоляции, - это психологическая устойчивость, выработка внутреннего позитива, заявил РИА Новости в пятницу командующий Северным флотом (1999-2001 гг), адмирал-подводник Вячеслав Попов

"Когда за бортом агрессивная среда, будь то океан или коронавирус, главное - сохранить психологическую устойчивость, то есть при наличии негатива работать на позитив", - сказал Попов.

По его словам, способы сохранения психологической устойчивости на подводной лодке есть самые разные: от вневахтового общения с коллегами по службе до пения в хоре или игры в нарды. "У моряка-подводника немного свободного времени, но когда оно появляется, то главное - отвлечься от негатива", - сказал адмирал.

Он отметил, что, будучи командиром атомной подводной лодки он регулярно устраивал соревнования по шашкам, шахматам, нардам, домино. "При отсутствии музыкального образования раскладывал песни на два голоса и получалось так красиво и душевно, что при возвращении в базу экипаж занимал первые места в конкурсах самодеятельности", - сказа Попов.

Тем не менее, подчеркнул он, ничто не может заменить в походе живое, человеческое общение "на позитив". Задушевные беседы с членами экипажа о настоящем и планах на будущее, воспоминания об интересных событиях из прошлого всегда позитивно настраивали на результативное выполнение поставленных учебно-боевых задач, отметил адмирал.

"Сегодня, находясь на берегу на "удаленке", снимите трубку и позвоните родным, отправьте sms-послание, подключите Skype и общайтесь. Главное в этом общении - выработка позитива в себе и поддержка окружающих. И тогда никакой вирус не страшен, даже коронованный", - заявил Попов.