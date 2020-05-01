В Приморье диких зверей проверяют на инфекции

"Ученые следят за здоровьем лесных обитателей, а также разрабатывают стратегию предотвращения вспышек заболеваний среди краснокнижных животных, — поясняют сотрудники нацпарка "Земля леопарда". — В природе все взаимосвязано: опасная болезнь, возникшая у одного вида, способна быстро поразить и других, например тигров, заражающихся от своих жертв. Это может приводить как к гибели отдельных особей, так и к потере целых популяций".