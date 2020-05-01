В Приморье диких зверей проверяют на инфекции

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Диким животным нацпарка "Земля леопарда" ветеринары устроили медосмотр, сообщает пресс-служба заповедника.
Эксперты выявляют у мелких животных потенциально опасные инфекционные заболевания, которые могут угрожать их крупным соседям – дальневосточному леопарду и амурскому тигру.
"Ученые следят за здоровьем лесных обитателей, а также разрабатывают стратегию предотвращения вспышек заболеваний среди краснокнижных животных, — поясняют сотрудники нацпарка "Земля леопарда". — В природе все взаимосвязано: опасная болезнь, возникшая у одного вида, способна быстро поразить и других, например тигров, заражающихся от своих жертв. Это может приводить как к гибели отдельных особей, так и к потере целых популяций".
Чтобы выяснить, каким болезням могут быть подвержены редчайшие кошки планеты, в национальном парке начали "эко-охоту". Мелких хищников ветеринары находят с помощью живоловушек – специальных контейнеров с приманкой. При этом временное заточение "узников", по-видимому, не тревожит: особо находчивые "пациенты" приходят полакомиться повторно, как в столовую, и ловушки приходится перемещать.
На прием к ветеринару этой весной попали барсуки, встретился специалистам и еж. Во время обследования врачи уделяют внимание каждому аспекту здоровья. Временно обездвиженное животное после клинического осмотра взвешивают, измеряют параметры его тела, берут кровь для анализа и делают мазки со слизистых оболочек. По завершении всех процедур зверя отпускают в тайгу.
Собранные образцы проходят предварительный анализ и отправляются в ветеринарную лабораторию.
"Предварительные оценки состояния здоровья обитателей нацпарка радуют: обследованные животные выглядят здоровыми, активны и отличаются упитанностью даже после зимы, – говорит заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке Юрий Дарман. – Звери прекрасно перезимовали, потенциальных угроз для леопардов и тигров не выявлено, исследования продолжаются".